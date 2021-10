Onde assistir ao vivo a América-MG x Cruzeiro, pelo Mineiro sub-20?

Equipes duelam neste domingo (31), às 10h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico na final do Campeonato Mineiro sub-20: América-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (31), às 10h (de Brasília), pelo segundo jogo da final da competição. Na primeira partida, os rivais empataram em 1 a 1. A partida não terá nenhuma transmissão ao vivo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Cruzeiro DATA Domingo, 31 de outubro de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Independência será o palco do confronto ( Foto: Getty Images)

A final não terá nenhuma transmissão ao vivo. O jogo acontece neste domingo, às 10h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Atlético-MG nas semifinais, o Cruzeiro quer o 18º título do Mineiro sub-20. Mas enfrenta um adversário de peso: o América-MG, de muita tradição nas categorias de base, mas que não conquista o título desde 2009.

No jogo de ida, com mando de campo da Raposa, as equipes empataram em 1 a 1. Agora, o Coelho quer aproveitar o fator casa para levantar a taça.

Provável escalação do Cruzeiro: Denivys; Riquelmy, Matheus Vieira, Paulo e Kaiki; Ageu, Breno, Rodrigo e Daniel Júnior; Igor Lemos e Paulinho.

Provável escalação do América-MG: Carlos; Arthur, Gustavo Marques, Julio e Carlos Junio; Kevyn, Rodriguinho e Gustavo; Kawê, Mateus Henrique e Carlos Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 2 Sport Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021 Cruzeiro 1 x 1 América-MG Mineiro sub-20 24 de outubro de 2021

CRUZEIRO