Onde assistir ao vivo a América-MG x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Já rebaixada, a Chapecoense enfrenta o América-MG na noite desta quarta-feira (1), às 21h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Chapecoense DATA Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio (SP)

Assistentes: Neuza Ines (SP) e Miguel Cataneo (SP)

Quarto árbitro: Antonio Marcio (MG)

VAR: Leone Carvalho (GO)

Auxiliar VAR: Eduardo Tomaz (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Um grupo F%$@ e que não se cansa de lutar até o fim para fazer cada vez mais história com essa camisa! 🐰💚



VAMOSSS!!!!!#CoelhãoSérieA #PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/gLiriylC5K — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) December 1, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de dois empates e uma derrota, o América-MG, com 46 pontos, terá pela frente a já rebaixada Chapecoense.

Mauro Zaraté, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Fabricio Daniel é o mais cotado para assumir a vaga.

Já a Chape, na lanterna com apenas 15 pontos e sem nenhum objetivo no Brasileirão, busca apenas a segunda vitória na competição.

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo; Ezequiel, Ignácio, Laércio, Busanello; Moisés Ribeiro, Ronei (Lima), Anderson Leite; Mike, Kaio Nunes (Rodriguinho), Henrique Almeida (Geuvânio).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho, Ademir, e Felipe Azevedo; Fabrício.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 América-MG Brasileirão 21 de novembro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 América-MG Brasileirão 27 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x América-MG Brasileirão 5 de dezembro de 2021 19h (de Brasília) América-MG x São Paulo Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 17 de novembro de 2021 Chapecoense 1 x 3 Grêmio Brasileirão 20 de novembro de 2021

Próximas partidas