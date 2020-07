Onde assistir ao vivo a América-MG x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro?

Equipes voltam a campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O está de volta após quatro meses de paralisação do futebol. Visando a liderança do campeonato, o visita o na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), pelá décima rodada do Estadual. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais), além do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Atlético-MG DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Estádio Raimundo Sampaio - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando pela liderança do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e América-MG voltam a campo neste domingo (26).

Pelo lado do , Arana e Tardelli são desfalques certos, assim como Gustavo Blanco e Gabriel estão entregues ao departamento médico.

O atacante Keno não teve o nome publicado no sistema de documentação da CBF - Boletim Informativo Diário (BID), e está fora do confronto.

Já o América-MG, líder com 21 pontos, não poderá contar com Neto Berola e Renan Gomes, enquanto Ronaldo pode aparecer na lista dos relacionados.

🎥 #TVGALOAOVIVO! Cobertura completa de América x Atlético, com narração de toda a partida, além de pré e pós-jogo.



👀 Veja, ao vivo, a partir das 15h deste domingo.



🔔 Ative o lembrete e não perca: https://t.co/4NPfwT9rEG



Vamos, #Galo! #AFCxCAM 🏴🏳 pic.twitter.com/El7gfHCt2w — Atlético 😷 (@Atletico) July 25, 2020

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga, Igor Rabello, Réver e Fábio ; Allan, Nathan e Hyoran; Savarino, Marquinhos e Marrony.

Provável escalação do América-MG: Airton; Diego Ferreira (Leandro Silva) , Eduardo Bauermann, Lucas Kal, Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Rodolfo e Felipe Augusto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Campeonato Mineiro 7 de março de 2020 Villa Nova 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Mineiro 14 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Patrocinense Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 21h30 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Mineiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 0 América-MG Campeonato Mineiro 11 de março de 2020 Patrocinense 0 x 1 América-MG Campeonato Mineiro 15 de março de 2020

Próximas partidas