Onde assistir ao vivo a América de Cali x Internacional, pela Copa Libertadores?

Colorado entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando se recuperar na , o viaja até a para enfrentar o América de Cali nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida antes da úlima mudança

Mais times

QUANDO SERÁ?

JOGO América de Cali x Internacional DATA Terça-feira, 29 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Colômbia HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Internacional busca recuperar a confiança na Copa Libertadores após mais uma derrota para o Grêmio.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet terá algumas novidades no elenco: João Peglow, William Pottker, Patrick e Johhny.

Por outro lado, D'Alessandro, com questões particulares, não viajou com a equipe, assim como Uendel e Rodrigo Dourado com Covid-19.

📸🇨🇴 Chegamos! O está na Colômbia para enfrentar o América de Cáli. #VamoInter pic.twitter.com/dWK8ZvYMB6 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 28, 2020

Já o América de Cali chega com força total após poupar os titulares na derrota para o por 1 a 0 no último fim de semana.

Desta forma, Adrian Martinez e Duvan Vergara retornam.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Matheus Jussa (Léo Borges); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Johnny), Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Provável escalação do América de Cali: Chaux; Ureña, Torres, Segovia e Velasco; Luis Paz, Carrascal e Sierra; Pérez, Vergara e Adrián Ramos.

COPA LIBERTADORES 2020: RETROSPECTO

No grupo E ao lado do , o Internacional registra sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, em quatro jogos disputados.

JOGOS DO INTERNACIONAL NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Internacional 4 x 3 América de Cali - 16 de setembro de 2020

Internacional 0 x 1 Grêmio - 23 de setembro de 2020

América de Cali x Internacional - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

JOGOS DO AMÉRICA DE CALI NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Universidad Católica 1 x 2 América de Cali - 10 de março de 2020

Internacional 4 x 3 América de Cali - 16 de setembro de 2020

América de Cali 1 x 1 Universidad Católica - 23 de setembro de 2020

América de Cali x Internacional - 29 de setembro de 2020

Grêmio x América de Cali - 22 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO INTERNACIONAL NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 13ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 122 jogos, a equipe acumula 60 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 181 gols marcados e 112 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 70% 2015 Semi 63,89% 2012 Oitavas de final 43,33% 2011 Oitavas de final 58,33% 2010 Campeão 64,29% 2007 Fase de grupos 55,56% 2006 Campeão 69,05% 1993 Fase de grupos 25% 1989 Semi 58,33% 1980 Vice 66,67% 1977 Segunda fase 60% 1976 Fase de grupos 58,33%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Grêmio Copa Libertadores 23 de setembro de 2020 Internacional 1 x 1 Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 18h (de Brasília) RB x Internacional Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 21h (de Brasília)

AMÉRICA DE CALI

JOGO CAMPEONATO DATA América de Cali 1 x 1 Copa Libertadores 24 de setembro de 2020 Tolima 1 x 0 América de Cali 27 de setembro de 2020

Próximas partidas