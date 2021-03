Onde assistir ao vivo a Alemanha x Macedônia, pelas Eliminatórias Europeias?

Na quarta (31), às 15h45 (de Brasília), as seleções se enfrentam; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando uma vaga na Copa do Mundo de 2022, Alemanha e Macedônia se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo no streaming Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Macedônia DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL MSV-Arena - Duisburg, ALE HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sergei Karasev

Assistentes: Igor Demeshko e Maksim Gavrilin

Quarto árbitro: Vladimir Moskalev

ONDE VAI PASSAR?



A Macedônia vem de uma goleada sobre Liechtenstein / Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo deste domingo, às 15h45 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ALEMANHA

A seleção alemã vai para o terceiro jogo das Eliminatórias tentando se manter 100% na competição, e no topo da tabela do Grupo J. Timo Werner, Amin Younes e Jamal Misiala podem receber chances no time titular de Joachim Low.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Klostermann, Ginter, Rudiger, Can; Musiala, Kimmich, Gundogan; Havertz, Werner, Sane

MACEDÔNIA

Depois de uma goleada, a seleção da Macedônia vai atrás de sua segunda vitória nas Eliminatórias que, dependendo de outros rsultados da rodada, pode deixá-la na liderança do Grupo J.

Provável escalação da Macedônia: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski, Alioski; Radeski, Spirovski, Bardhi, Elmas; Pandev, Trajkovski

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Romênia 0 x 1 Alemanha Eliminatória da Copa do Mundo 28 de março de 2021 Alemanha 3 x 0 Islândia Eliminatórias da Copa do Mundo 25 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Letônia Amistoso de seleções 7 de junho de 2021 a confirmar França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília)

MACEDÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia 5 x 0 Liechtenstein Eliminatórias da Copa do Mundo 28 de março de 2021 Romênia 3 x 2 Macedônia Eliminatórias da Copa do Mundo 25 de março de 2021

Próximas partidas