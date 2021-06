Onde assistir ao vivo a Alemanha x Dinamarca, amistoso para a Euro?

Duelo de seleções acontece nesta quarta-feira (2) às 16h (de Brasília) e será transmitido, inclusive, pelo TikTok; saiba onde acompanhar a partida

Em preparação para a Eurocopa, Alemanha e Dinamarca fazem uma partida amistosa nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV aberta, do Estádio TNT Sports, via streaming, e na rede social TikTok. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha x Dinamarca DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Tivolu Stadion - Innsbruck, AUS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Julian Weinberger (AUS)

Assistentes: Andreas Heidenreich (​AUS) e Maximilian Kolbitsch (AUS)

Quatro árbitro: Dieter Muckenhammer (AUS)

ONDE VAI PASSAR?



As seleções vão disputar a Eurocopa entre junho e julho Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, exibirá o jogo desta quarta (2), às 15h45 (de Brasília) ao vivo, assim como o Estádio TNT Sports, via streaming, e o TikTok, rede social de vídeos. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Destaques de Chelsea e Manchester City, Kai Havertz e Ilkay Gundogan não devem aparecer em campo pela seleção alemã nesta quarta-feira (2).

Outro jogador dos Blues, Andreas Christensen não deve atuar pelo lado da Dinamarca. No ataque, Andreas Skov Olsen pode ganhar um chance.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Klostermann, Ginter, Hummels, Can; Goretzka, Kimmich, Kroos; Gnabry, Muller, Sané.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjaer, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Olsen; Braithwaite.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Romênia 0 x 1 Alemanha Eliminatórias para a Copa do Mundo 28 de março de 2021 Alemanha 1 x 2 Macedônia do Norte Eliminatórias para a Copa do Mundo 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Alemanha x Letônia Amistoso internacional 7 de junho de 2021 15h45 (de Brasília) França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília)

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 8 x 0 Moldávia Eliminatórias para a Copa do Mundo 28 de março de 2021 Áustria 0 x 4 Dinamarca Eliminatórias para a Copa do Mundo 31 de março de 2021

Próximas partidas