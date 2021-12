Onde assistir ao vivo a Ajax x Sporting, pela Champions League?

Já garantido às oitavas de final, o Sporting enfrenta o Ajax na tarde desta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Amsterdã, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ajax x Sporting DATA Terça-feira, 7 de novembro de 2021 LOCAL Amsterdam ArenA - Amsterdã, HOL HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Em busca da vitória no último jogo da 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 da @ChampionsLeague 👊#DiaDeSporting #UCL pic.twitter.com/TtzptP0LkW — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) December 7, 2021

A HBO Max, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, 17h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com o triunfo sobre o rival Benfica, o Sporting busca emplacar a quarta vitória consecutiva na UCL, enquanto o Ajax, líder do grupo C, está invicto na competição e com 100% de aproveitamento.

A equipe portuguesa segue sem contar com Palhinha, lesionado, e Coates, com Covid-19.

Na frente, Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho formarão o trio de ataque.

Já o Ajax, pode ter novamente André Onana no lugar de Remko Pasveer no gol.

Provável escalação do Sporting: Adan; Inacio, Neto, Feddal; Porro, Nunes, Braganca, Reis; Goncalves, Sarabia; Paulinho.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Tadic, Haller, Antony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 2 x 0 Tondela Campeonato Português 28 de novembro de 2021 Benfica 1 x 3 Sporting Campeonato Português 3 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sporting x Boavista Taça da Liga 11 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília) Gil Vicente x Sporting Campeonato Português 18 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Sparta Roterdã 0 x 1 Ajax Campeonato Holandês 28 de novembro de 2021 Ajax 5 x 0 Willem II Campeonato Holandês 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas