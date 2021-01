Onde assistir ao vivo a Ajax x Feyenoord, pelo Campeonato Holandês?

Domingo (17) será dia de clássico no . O , líder, recebe o rival , na Amsterdam Arena, para a bola rolar às 12h45 (de Brasília). É jogo valendo seis pontos. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real, a partir das 12h45 (de Brasília)

Por cabo:

Por satélite:

Líder da , o Ajax está com três pontos de vantagem sobre o rival Feyenoord. Assim, não pode deixar o resultado escapar no clássico para não colocar a posição em risco - os critérios de desempate ainda são favoráveis ao Ajax.

Lesionado contra o Twente, Lassina Traore não trabalhou durante a semana e deve ser desfalque para o clássico.

More than just a game ❌❌❌ #ajafey #Klassieker pic.twitter.com/uv4f5Kcj1J