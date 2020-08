Onde assistir ao vivo a Afogados x Ponte Preta, pela Copa do Brasil?

Macaca entra em campo nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Podendo perder por até dois gol de diferença, a visita o Afogados na tarde desta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Afogados x Ponte Preta DATA Terça-feira, 25 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo - Pernambuco HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Fabio Leoni/Ponte Press)

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere, a partir das 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ponte Preta viajou completa para uma sequência de jogos fora de casa, mas o técnico João Brigatti terá pelo menos um desfalque confirmado: Luizão, que já atuou na competição com a camisa do Santo André.

Desta forma, Alisson é o principal nome para substituir o zagueiro na equipe titular, uma vez que Rayan ainda se recupera fisicamente.

A tem a vantagem de perder por até dois gols de diferença após a vitória no primeiro duelo por 3 a 0, no estádio Moisés Lucarelli.

Já o Afogados entrará em campo com três baixas, por conta de atletas que deixaram a equipe no meio da pandemia do coronavírus.

“Saíram três jogadores. O atacante Diego Ceará e o zagueiro Márcio, que foram para o , de Minas Gerais, e o Escuro, que saiu essa semana e foi para o Brusque. Depois do Campeonato Pernambucano, só se fala em Ponte Preta. Intensificamos os treinos. O time está treinando bem, inclusive vai se concentrar daqui a pouco. É uma partida importante e muito difícil, mas não é impossível”, disse o presidente João Nogueira.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson, Guilherme, Luís Oyama, Bruno Reis, Camilo, João Paulo, Matheus Peixoto e Zé Roberto.

Provável escalação do Afogados: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 1 x 3 Ponte Preta 18 de agosto de 2020 Ponte Preta 2 x 1 Série B 22 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Afogados x Ponte Preta 25 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

AFOGADOS

JOGO CAMPEONATO DATA Retrô 0 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 27 de julho de 2020 Salgueiro 3 x 0 Afogados Campeonato Pernambucano 30 de julho de 2020

