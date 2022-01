Onde assistir ao vivo a ABC x América-RN, pelo Campeonato Potiguar?

O clássico potiguar entre ABC e América-RN terá seu primeiro jogo de 2022 neste domingo (23), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do estadual do Rio Grande do Norte.A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO ABC x América-RN DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Frasqueirão - Natal, RN HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcísio Flores da Silva

Assistentes: Lorival Cândido das Flores e Jean Márcio dos Santos

Quarto árbitro:Moisés Estevão de Moura Lima

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, apenas no Rio Grande do Norte.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O ABC, líder do Campeonato Potiguar com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas já disputadas nesta primeira fase e dono do melhor ataque da competição,chega no clássico querendo manter a boa fase diante do rival. Para isso terá força máxima e o time considerado ideal com o retorno do volante Thallyson, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Já o América-RN, segundo colocado com nove pontos - três vitórias e uma derrota -, tem uma das melhores defesas do campeonato estadual e está há três jogos sem ser vazado. Em busca da vitória no clássico, o time deve ter a mesma formação do último jogo, ainda com Bruno Pianissolla de titular no gol, enquanto Samuel Pires se recupera dos sintomas gripais.

Provável escalação do ABC: Matheus Nogueira, Luís Gustavo, Richardson, Ícaro e Felipinho; Thallyson, Ítalo Henrique e Allan Dias; Kelvin, Wallyson e Jefinho.

Provável escalação do América-RN: Bruno Pianissolla, Felipinho, Jean Pierre, Lucas Rex e Leozinho; Araújo, Allef, Téssio e William Marcílio; Zé Eduardo e Wallace Pernambucano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ABC

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 3 x 0 Campeonato Potiguar 19 de janeiro de 2022 Força e Luz 1 x 4 ABC Campeonato Potiguar 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz de Natal x ABC Campeonato Potiguar 30 de janeiro de 2022 20h (de Brasília) ASSU x ABC Campeonato Potiguar 2 de feveriero de 2022 15h (de Brasília)

AMÉRICA-RN

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 2 x 0 Globo Campeonato Potiguar 19 de janeiro de 2022 América-RN 1 x 0 ASSU Campeonato Potiguar 16 de janeiro de 2022

Próximas partidas