Onde assistir ao vivo a 4 de Julho x Vitória, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (10), às 16h (de Brasília), em Teresina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

4 de Julho e Vitória se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 4 de Julho x Vitória DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Lindolfo Moteiro - Teresina, PI HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Bizzio (PB)

Assistentes: Oberto da Silva (PB) e Ruan Neres (PB)

Quarto árbitro: Diego da Silva (PI)

ONDE VAI PASSAR?

Se orgulhe, torcedor.



Agora, o nosso grito é a nossa marca. Estamos diante do início de uma nova era no Esporte Clube Vitória.

A Net/Claro, Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (10), às 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vice-líder do grupo B, com 12 pontos, o Vitória precisa de apenas um empate com o já eliminado 4 de Julho para avançar às quartas de final.

Para o confronto, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Pedrinho, expulso na vitória sobre o Treze por 3 a 1 na última rodada.

PARTIU TERESINA! ✌🏽



O elenco rubro-negro já está a caminho da capital do Piauí, para enfrentar o 4 de julho no sábado (10/04), às 16h, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Desembarque previsto para às 15h.



Desembarque previsto para às 15h.#PegaLeao #SouNego



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/JF6lDA0xgv — EC Vitória (@ECVitoria) April 8, 2021

Já o 4 de Julho entra em campo apenas para cumprir tabela, já que ocupa o sétimo lugar do grupo A, com sete pontos.

Provável escalação do 4 de Julho: Jailson; Wilsinho, Caio, Marcelo e Chico Bala; Cinelton, Edinaldo e Hiltinho; Ted Love, Esquerdinha (Índio Potiguar) e Dudu Beberibe.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Cedric e Alisson Farias; Vico, David e Samuel.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO 4 DE JULHO NA COPA DO NORDESTE

Já o 4 de Julho, também com um jogo a menos, soma sete pontos em sete partidas no grupo A: uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Sport 1 x 1 4 de Julho - 17 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

CSA 2 x 2 4 de Julho - 3 de abril de 2021

ABC 2 x 2 4 de Julho - 7 de abril de 2021

JOGOS DO VITÓRIA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Vitória soma 12 pontos, com 57.1% de aproveitamento. Até o momento, registra três vitórias, uma derrota e três empates na "Lampions League".

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Vitória - 27 de março de 2021

Vitória 3 x 1 Treze - 4 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 2 4 de Julho Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 ABC 2 x 2 4 de Julho Copa do Nordeste 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x 4 de Julho Campeonato Piauinense 14 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) 4 de Julho x Cuiabá Copa do Brasil 15 de abril de 2021 19h (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 3 x 1 Treze Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 Vitória 2 x 0 Rio Branco Copa do Brasil 7 de abril de 2021

Próximas partidas