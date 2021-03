Onde assistir ao vivo a 4 de Julho x Fortaleza, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (27), às 15h45 (de Brasília), no Albertão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

4 de Julho e Fortaleza se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 15h45 (de Brasília), no Albertão, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste . A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 4 de Julho x Fortaleza DATA Sábado, 27 de março de 2021 LOCAL Albertão - Terezina, PI HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ranilton Oliveira (MA)

Assistentes: Antonio Fernando de Sousa (MA) e Raelson Almeida (MA)

Quarto árbitro: Ideilson Helton (PI)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca a vitória fora de casa / Foto: Divulgação Fortaleza

A Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (27).

Sábado entraremos em campo novamente pela Copa do Nordeste. Lá em Teresina, buscaremos mais uma vitória fora de casa.



Você assiste esse duelo através do Nordeste FC > https://t.co/P5I6x6Kt3D pic.twitter.com/LyAcj4YeN5 — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 25, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com Enderson Moreira garantido pela diretoria, apesar das críticas que vem recebendo por parte da torcida, o Fortaleza busca reencontrar o caminho da vitória na "Lampions League", após acumular dois empates e uma derrota.

Com a derrota para o Santa Cruz na última rodada, a equipe caiu para terceira colocação do grupo B, com oito pontos.

Tinga, se recuperando de lesão muscular, e Tiago Orobó, que sofre de pubalgia, são as principais dúvidas para o confronto.

Do outro lado, o 4 de Julho teve sua partida contra o ABC agendada apenas para 7 de abril. Desta forma, registra um jogo a menos na competição.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Pablo Gabriel, Quintero, Wanderson, Carlinhos; Éderson, Jussa, Luiz Henrique; Robson, Wellington Paulista e David.

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; André, Caio, Gilmar Bahia e Raimundo; Romulo Santos, Vitor Recife e Hiltinho; Dudu, Ted Love e Ítalo Pica-Pau.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza registra oito pontos no grupo B. Até o momento, registra duas vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 53.3%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

JOGOS DO 4 DE JULHO NA COPA DO NORDESTE

Já o 4 de Julho com um jogo a menos, soma cinco pontos em quatro partidas no grupo A: uma vitória, dois empates e uma derrota

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

4 de Julho 1 x 0 Salgueiro - 7 de março de 2021

Sport 1 x 1 4 de Julho - 17 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 17h (de Brasília) Confiança x Fortaleza Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 17h (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 4 de Julho Copa do Nordeste 17 de março de 2021 4 de Julho 0 x 2 Altos Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas