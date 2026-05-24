Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

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Transmissão Tottenham Hotspur x Everton: canal de TV e transmissões ao vivo online

Tottenham Hotspur x Everton pode ser assistido ao vivo pelo Viaplay. Clique abaixo para acessar diretamente a transmissão ao vivo.

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Notícias e escalações

Roberto De Zerbi não poderá contar com vários jogadores para este confronto decisivo. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero e Mohammed Kudus estão todos ausentes devido a lesões. A escalação prevista começa com Antonin Kinsky no gol, na frente de uma defesa formada por Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso e Destiny Udogie. No meio-campo, são esperados João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Conor Gallagher, com Mathys Tel, Pape Sarr e Richarlison no ataque.

No Everton, Jack Grealish e Jarrad Branthwaite estão ausentes devido a lesões. David Moyes provavelmente contará com Jordan Pickford no gol, com uma defesa formada por Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski e Michael Keane. Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner e Merlin Roehl formam o meio-campo, com Kiernan Dewsbury-Hall e Beto como opções de ataque. Caso haja alterações, elas serão atualizadas o mais rápido possível.

Desempenho recente

O Tottenham teve um desempenho irregular nos últimos cinco jogos da Premier League: duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente, uma derrota por 2 a 1 em casa para o Chelsea, foi um golpe duro em um momento crucial. Antes disso, o Spurs conquistou quatro pontos em duas partidas fora de casa, com vitórias sobre o Aston Villa (1 a 2) e o Wolverhampton (0 a 1). No total, o Tottenham marcou sete gols e sofreu sete gols nessas cinco partidas.

O Everton tem passado por dificuldades nas últimas semanas. Os Toffees não venceram nenhuma das últimas cinco partidas da Premier League: um empate, dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 3 em casa contra o Sunderland. Destacou-se o empate em 3 a 3 contra o Manchester City, mas depois disso os Toffees perderam para o West Ham (2 a 1) e para o Liverpool (1 a 2). O Everton marcou nove gols em cinco partidas, mas sofreu onze, o que ressalta a fragilidade defensiva.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre esses dois clubes ocorreu em outubro de 2025, quando o Tottenham venceu por 3 a 0 no Goodison Park. Esse resultado quebrou um padrão de incerteza: no início daquele ano, o Everton havia vencido o Spurs por 3 a 2 em casa, e em agosto de 2024 foi o Tottenham que dominou por 4 a 0 em seu próprio estádio. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Tottenham leva vantagem, embora os jogos fora de casa dos Spurs tenham se mostrado historicamente menos previsíveis.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Tottenham ocupa a décima sétima posição, enquanto o Everton ocupa a décima segunda. Para o Spurs, essa posição significa que o rebaixamento é um risco real na última rodada da temporada.