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Onde assistir ao Sunderland x Chelsea: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Sunderland x Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Sunderland e Chelsea, além das últimas notícias sobre os times.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões na TV e transmissões online.

Transmissão Sunderland x Chelsea: canal de TV e transmissões ao vivo online

Sunderland x Chelsea pode ser assistido ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra as opções de transmissão para este jogo da Premier League.

Viaplay

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Notícias e escalações

Prováveis escalações de Sunderland x Chelsea

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
22R. Roefs13L. O'Nien6L. Geertruida20N. Mukiele17Reinildo28E. Le Fee27N. Sadiki10N. Angulo32T. Hume34G. Xhaka9B. Brobbey1R. Sanchez3M. Cucurella27M. Gusto6L. Colwill29W. Fofana8E. Fernandez25M. Caicedo7P. Neto10C. Palmer24R. James20J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Time titular

Chelsea

Técnico

  • R. Le Bris
  • C. McFarlane

Lesões e suspensões

Regis Le Bris não poderá contar com Romaine Mundle, Chemsdine Talbi e Simon Moore, todos lesionados. Daniel Ballard está suspenso. Na escalação prevista, Robin Roefs estará no gol, com Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele e Reinildo na defesa. Granit Xhaka e Noah Sadiki formam o meio-campo, enquanto Brian Brobbey lidera o ataque.

No Chelsea, faltam Jamie Gittens, Romeo Lavia e Estevao devido a lesões. Não há suspensões registradas. A escalação prevista por Calum McFarlane conta com Robert Sanchez no gol, Enzo Fernandez e Moises Caicedo no meio-campo e Cole Palmer, João Pedro e Pedro Neto no ataque. Caso haja alterações mais perto do início da partida, as notícias sobre a equipe serão atualizadas.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

O Sunderland registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Premier League. A partida mais recente terminou com uma vitória por 1 a 3 sobre o Everton, precedida por empates contra o Manchester United (0 a 0) e o Wolverhampton Wanderers (1 a 1). A derrota por 0 a 5 em casa para o Nottingham Forest, em abril, foi o ponto mais baixo dessa sequência. Nesses cinco jogos, o Sunderland marcou nove gols e sofreu dez.

O Chelsea disputou os últimos cinco jogos entre a Premier League e a FA Cup: duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham no campeonato, três dias após a derrota na final da FA Cup contra o Manchester City (0 a 1). Um empate em 1 a 1 com o Liverpool e uma derrota por 1 a 3 para o Nottingham Forest também fazem parte dessa sequência. O Chelsea marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

SUN

Outros

CHE

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em outubro de 2025 com uma vitória do Sunderland por 1 a 2 no Stamford Bridge, um resultado que dá confiança ao time da casa. O Chelsea venceu três dos cinco confrontos diretos registrados, contra dois do Sunderland. A atuação mais dominante do Chelsea nessa série foi uma vitória por 5 a 1 em casa, em maio de 2017.

Classificação

Na classificação final da Premier League, o Chelsea está em oitavo e o Sunderland em décimo, separados por apenas duas posições na última rodada da temporada.

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