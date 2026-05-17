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Eredivisie
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Onde assistir ao Sparta x Excelsior: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Sparta Rotterdam x Excelsior
Sparta Rotterdam
Excelsior
Eredivisie

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Sparta e Excelsior, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Eredivisie - Eredivisie
Sparta Stadion Het Kasteel

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Sparta x Excelsior: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e opções de transmissão ao vivo para assistir ao Sparta Rotterdam x Excelsior.

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ESPN via Ziggo

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Veja aqui

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Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Sparta Rotterdam x Excelsior

4-3-3
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Formação
Excelsior crest
Excelsior
EXC
4-3-3
1J. Drommel5T. Quintero2S. Sambo3M. Young4P. van Aanholt6J. Kitolano10V. van Crooij8A. Santos11S. Mito7C. Terho9T. Lauritsen1S. van Gassel12A. Zagre4C. Widell14L. Schouten3R. Meissen20L. Hartjes10N. Naujoks23I. Yegoian30D. Sanches Fernandes7E. Hansson11G. de Regt
Excelsior crest
Excelsior
EXC
4-3-3
Sparta Rotterdam

Time titular

Excelsior

Técnico

  • M. Steijn
  • R. den Uil

Lesões e suspensões

No Sparta, M. van Bergen está ausente devido a lesão, enquanto B. Martins Indi está suspenso. A escalação prevista para o time da casa começa com J. Drommel no gol, uma linha defensiva composta por T. Quintero, S. Sambo, M. Young e P. van Aanholt, e um ataque com C. Terho e T. Lauritsen na frente.

O Excelsior viaja sem o lesionado H. Akujobi. A escalação prevista dos visitantes coloca S. van Gassel no gol, com G. de Regt como opção ofensiva na frente. Caso haja alterações antes do início da partida, elas serão adicionadas o mais rápido possível.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma recente

SPA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

EXC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O Sparta vem passando por um período difícil. O time de Roterdã não venceu nenhuma das últimas cinco partidas da Eredivisie: dois empates e três derrotas compõem um quadro sombrio. No total, o time sofreu treze gols, enquanto marcou apenas três. A derrota por 4 a 0 em casa contra o FC Twente foi a partida mais recente, e a pesada derrota por 4 a 1 contra o Telstar também mostra que a defesa tem se mostrado vulnerável.

O Excelsior tem apresentado um desempenho irregular, mas também demonstrou qualidade. Os visitantes conquistaram duas vitórias, incluindo a impressionante goleada de 5 a 0 sobre o FC Utrecht, e empataram duas vezes. No entanto, seu confronto mais recente, um empate em 1 a 1 contra o FC Volendam, mostrou que a equipe nem sempre consegue garantir os três pontos quando precisa.

Confrontos diretos

SPA

Outros

EXC

4

Vitórias

0

Empate

1

11

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

No confronto mais recente entre as duas equipes, em setembro de 2025, o Sparta venceu por 0 a 1 fora de casa contra o Excelsior. Nos últimos cinco confrontos na Eredivisie, o Sparta levou a melhor, com três vitórias contra uma do Excelsior e um empate. A vitória do Sparta por 4 a 2 em casa, em fevereiro de 2024, foi o jogo com mais gols dessa série.

Classificação

Na Eredivisie, o Sparta ocupa a décima posição e o Excelsior a décima quarta, o que confere a este confronto um significado extra para ambas as equipes na reta final da temporada.

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