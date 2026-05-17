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Onde assistir ao PSV x FC Twente: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

PSV Eindhoven x Twente
PSV Eindhoven
Twente
Eredivisie

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre PSV e FC Twente, além das últimas notícias sobre os times.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão PSV x FC Twente: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra as opções de TV e streaming para PSV x FC Twente. A partida pode ser assistida na Holanda pela ESPN, transmitida pela Ziggo. Clique no link para se inscrever e acompanhar a partida ao vivo.

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ESPN via Ziggo

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Veja aqui

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Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de PSV Eindhoven x Twente

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formação
Twente crest
Twente
TWE
4-2-3-1
32M. Kovar8S. Dest6R. Flamingo25K. Sildillia3Y. Gasiorowski5I. Perisic31N. Fernandez19E. Bajraktarevic20G. Til10P. Wanner9R. Pepi22P. Tyton28B. van Rooij23S. Lemkin43R. Nijstad39M. Rots6R. Zerrouki11D. Rots14K. Hlynsson27S. Oerjasaeter20T. van den Belt10S. Lammers
Twente crest
Twente
TWE
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Time titular

Twente

Técnico

  • P. Bosz
  • J. van den Brom

Lesões e suspensões

No PSV, R. van Bommel está ausente devido a lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista para a equipe da casa é: M. Kovar; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

O FC Twente não poderá contar com M. Hilgers, que está lesionado. Não há suspensões. A escalação prevista dos visitantes é: Przemysław Tytoń; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Caso haja alterações, elas serão atualizadas mais perto do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma recente

PSV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

TWE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O PSV encerrou os últimos cinco jogos da Eredivisie com quatro vitórias e um empate. A partida mais recente terminou com uma vitória por 1 a 4 sobre o Go Ahead Eagles, em 10 de maio. Antes disso, o PSV derrotou o PEC Zwolle por 6 a 1, além de ter vencido o FC Utrecht (4 a 3) e o Sparta (0 a 2). A única perda de pontos foi um empate em 2 a 2 contra o Ajax. Nesses cinco jogos, o PSV marcou 17 gols e sofreu oito.

O FC Twente conquistou, no mesmo período, duas vitórias, empatou duas vezes e não sofreu nenhuma derrota. A última partida foi uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Sparta, em 10 de maio. Antes disso, o confronto com o AZ terminou em 2 a 2 e o contra o NEC em 1 a 1. O Twente também venceu o FC Volendam (2 a 1) e o Ajax (vitória fora de casa por 1 a 2). No total, o Twente marcou dez gols e não sofreu gols apenas uma vez.

Confrontos diretos

PSV

Outros

TWE

5

Vitórias

0

Empate

0

15

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 17 de agosto de 2025, quando o PSV venceu por 2 a 0 fora de casa contra o FC Twente na Eredivisie. Antes disso, em abril de 2025, o PSV voltou a vencer em Enschede por 3 a 1. Analisando os últimos cinco confrontos diretos, o PSV venceu quatro, incluindo uma vitória impressionante por 6 a 1 em casa em dezembro de 2024 e uma vitória por 3 a 1 na Copa da KNVB em janeiro de 2024. O FC Twente não venceu nenhum dos cinco confrontos mais recentes.

Classificação

Na Eredivisie, o PSV ocupa atualmente a primeira posição, enquanto o FC Twente ocupa a terceira posição.

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