Eredivisie - Eredivisie MAC3PARK Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão PEC Zwolle x Feyenoord: canais de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e opções de transmissão ao vivo para PEC Zwolle x Feyenoord. Na Holanda, o jogo pode ser assistido pela ESPN, transmitido pela Ziggo. Você pode se cadastrar e assistir ao jogo diretamente pela plataforma da Ziggo.

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Notícias e escalações das equipes

O PEC Zwolle tem uma longa lista de ausências. S. Shoretire, G. Rahajaan, D. Voute, S. Lagsir, K. de Rooij, A. Garcia MacNulty e J. Faberski estão todos fora de jogo devido a lesões. Não há suspensões. A escalação prevista é composta por T. de Graaff, T. Velthuis, O. Aertssen, T. Gooijer, S. Graves, T. Oosting, Z. Buurmeester, N. Fichtinger, G. Reiziger, O. Velanas e K. Kostons.

O Feyenoord viaja para Zwolle com seus próprios problemas de lesões. S. van Persie, S. Zand, I. Hwang, A. Ueda, T. Watanabe e L. Sauer estão indisponíveis. Não há suspensões em vigor. A escalação prevista é composta por T. Wellenreuther, G. Trauner, M. Deijl, J. Lotomba, G. Smal, L. Valente, O. Targhalline, T. Kraaijeveld, A. Hadj Moussa, J. Bos e C. Tengstedt. Caso haja alterações mais perto do início da partida, elas serão atualizadas o mais rápido possível.

Forma atual

Nos últimos cinco jogos da Eredivisie, o PEC Zwolle registrou uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente, uma derrota por 3 a 2 para o Fortuna Sittard em 10 de maio, ilustra a fragilidade da defesa. Antes disso, o Zwolle venceu o Heracles por 1 a 0, mas a pesada derrota por 6 a 1 para o PSV e a derrota por 5 a 0 para o Go Ahead Eagles ressaltam a gravidade dos problemas. Em cinco partidas, a equipe marcou seis gols e sofreu dezesseis.

O Feyenoord conquistou duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos da Eredivisie, sem nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o AZ, em 10 de maio. Uma vitória por 3 a 1 sobre o FC Groningen, em 25 de abril, e uma vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Fortuna Sittard, em 3 de maio, mostram que a equipe é capaz de vencer, mas três empates em cinco partidas refletem um período de instabilidade na hora errada da temporada.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes ocorreu em 6 de dezembro de 2025, quando o Feyenoord venceu o PEC Zwolle por 6 a 1 em casa, pela Eredivisie. Esse resultado se encaixa em um padrão consistente: nos últimos cinco confrontos diretos, o Feyenoord venceu todas as partidas, com um placar agregado que reflete claramente o domínio dos rotterdameses nessa série. O PEC Zwolle sofreu nada menos que dezoito gols nesses cinco confrontos e marcou apenas dois.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o Feyenoord ocupa a segunda posição, enquanto o PEC Zwolle está em décimo terceiro. Essa diferença na classificação resume bem o que está em jogo neste confronto: um clube que luta por uma vaga nas competições europeias contra um time que quer terminar a temporada da melhor maneira possível.