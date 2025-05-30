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Liga dos Campeões
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Parc des Princes
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Fedor Ritmeijer

Traduzido por

Onde assistir ao Paris Saint-Germain x Arsenal: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

PSG x Arsenal
PSG
Arsenal
Liga dos Campeões

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Paris Saint-Germain e Arsenal, além das últimas notícias sobre as equipes

Esta noite está marcada a segunda semifinal da Liga dos Campeões da UEFA, em que o Paris Saint-Germain recebe o Arsenal no Parc des Princes. No primeiro confronto em Londres, a partida terminou com uma vitória por 1 a 0 para os parisienses, graças a um gol de Ousmane Dembélé. Essa vantagem mínima torna a partida de volta ainda mais emocionante, já que o Arsenal precisa marcar pelo menos um gol para ter chances de levar a disputa para a prorrogação ou conseguir uma possível vitória.

O PSG está em excelente forma e já garantiu o título da Ligue 1. Sob o comando do técnico Luis Enrique, a equipe evoluiu de um conjunto de estrelas individuais para um coletivo coeso. Jogadores como Ousmane Dembélé, que já marcou vários gols nesta temporada, e Gianluigi Donnarumma, conhecido por suas defesas cruciais, desempenham um papel fundamental no sucesso da equipe.

O Arsenal enfrenta um grande desafio. Sem vários jogadores importantes, incluindo Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu, que estão lesionados, a equipe precisa se recompor. Ainda não se sabe se Jurriën Timber estará disponível. Apesar disso, o Arsenal pode contar com o retorno do meio-campista Thomas Partey, que pode restaurar a estabilidade no meio-campo. Com a experiência do técnico Mikel Arteta e a determinação da equipe, o Arsenal está decidido a dar a volta por cima e se classificar para a final.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões na TV e streams online.

Transmissão Paris Saint-Germain x Arsenal: canal de TV e transmissões ao vivo online

Ziggo SportAssista aqui

O importante jogo da Liga dos Campeões será transmitido pela Ziggo.

Prefere assistir online? É possível! Você pode acompanhar a partida aqui pelo Ziggo GO.

Ou prefere acompanhar ao vivo no Voetbalzone? Isso é possível aqui!

Horário de início Paris Saint-Germain x Arsenal

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Parc des Princes

Notícias das equipes e escalações

Escalações de PSG x Arsenal

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestARS
1
G. Donnarumma
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
22
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
15
J. Kiwior
8
C
M. Oedegaard
41
D. Rice
5
T. Partey
11
G. Martinelli
23
M. Merino
7
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

PSG
-Escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

ARS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Confrontos diretos

PSG

Outros

ARS

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Links úteis

  • Página do time do Paris Saint-Germain
  • Página do time do Arsenal
  • Jogos de hoje
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