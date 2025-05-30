Onde assistir ao Paris Saint-Germain x Arsenal: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Esta noite está marcada a segunda semifinal da Liga dos Campeões da UEFA, em que o Paris Saint-Germain recebe o Arsenal no Parc des Princes. No primeiro confronto em Londres, a partida terminou com uma vitória por 1 a 0 para os parisienses, graças a um gol de Ousmane Dembélé. Essa vantagem mínima torna a partida de volta ainda mais emocionante, já que o Arsenal precisa marcar pelo menos um gol para ter chances de levar a disputa para a prorrogação ou conseguir uma possível vitória.
O PSG está em excelente forma e já garantiu o título da Ligue 1. Sob o comando do técnico Luis Enrique, a equipe evoluiu de um conjunto de estrelas individuais para um coletivo coeso. Jogadores como Ousmane Dembélé, que já marcou vários gols nesta temporada, e Gianluigi Donnarumma, conhecido por suas defesas cruciais, desempenham um papel fundamental no sucesso da equipe.
O Arsenal enfrenta um grande desafio. Sem vários jogadores importantes, incluindo Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus e Takehiro Tomiyasu, que estão lesionados, a equipe precisa se recompor. Ainda não se sabe se Jurriën Timber estará disponível. Apesar disso, o Arsenal pode contar com o retorno do meio-campista Thomas Partey, que pode restaurar a estabilidade no meio-campo. Com a experiência do técnico Mikel Arteta e a determinação da equipe, o Arsenal está decidido a dar a volta por cima e se classificar para a final.
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