Onde assistir ao Paris Saint-Germain x Arsenal: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Puskas Arena

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Transmissão Paris Saint-Germain x Arsenal: canais de TV e transmissões ao vivo online

A final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal pode ser acompanhada ao vivo pela Ziggo Sport, RTL e Canal+. Abaixo estão as opções disponíveis para assistir ao jogo.

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Notícias e escalações

Luis Enrique não poderá contar com Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier e Ousmane Dembélé em Budapeste. A escalação prevista do PSG é: Safonov; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández; Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Ramos e Kvaratskhelia. Não há suspensões no time parisiense.

No Arsenal, Ben White, Jurrien Timber e Noni Madueke estão fora devido a lesões. Arteta deve escalar os seguintes onze: Raya; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice; Eze e Gyökeres. A equipe londrina também não tem jogadores suspensos. Caso haja alterações mais perto do jogo, elas serão atualizadas aqui.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 47 Q. Ndjantou Lesões e suspensões 4 B. White

Forma recente

O PSG chega à final com resultados irregulares na Ligue 1. Os parisienses venceram duas das últimas cinco partidas, empataram duas vezes e perderam uma — mais recentemente, uma derrota por 2 a 1 em casa contra o Paris FC. Antes disso, derrotaram o Lens por 2 a 0 e o Brest por 1 a 0, enquanto na Liga dos Campeões empataram com o Bayern de Munique (1 a 1). Em cinco partidas, o PSG marcou seis gols e sofreu sete.

O Arsenal viaja para Budapeste em excelente forma. Os Gunners venceram seus últimos cinco jogos consecutivos, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões e uma vitória por 3 a 0 sobre o Fulham na Premier League. O jogo mais recente, uma vitória fora de casa por 1 a 2 contra o Crystal Palace, confirma o padrão: o Arsenal marcou em todas as cinco partidas e não sofreu gols em duas delas.

Confrontos diretos

O histórico de confrontos entre PSG e Arsenal na Liga dos Campeões é recente e repleto de emoção. No último encontro, em maio de 2025, o PSG venceu por 2 a 1 em casa, depois que o Arsenal havia perdido por 0 a 1 em seu próprio território uma semana antes — uma dupla de jogos que levou o PSG à final. No início daquela temporada, em outubro de 2024, o Arsenal venceu em casa por 2 a 0. Os dois confrontos anteriores na fase de grupos de 2016 terminaram em empate de 1 a 1 em Paris e 2 a 2 em Londres, respectivamente. Nos cinco confrontos diretos conhecidos, o PSG venceu duas vezes, o Arsenal uma vez e dois jogos terminaram empatados.

Classificação

O Arsenal encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões na liderança, enquanto o PSG terminou em décimo primeiro lugar — uma diferença na classificação que determinou de maneiras distintas o caminho de ambos os clubes até a final.