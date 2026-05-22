



Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual, como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Paraguai, a partida será transmitida pelas emissoras abertas Trece e GEN TV, enquanto a cobertura premium completa estará disponível na Tigo Sports. Já nos Estados Unidos, a FOX Sports detém os direitos oficiais de transmissão em inglês. A partida será transmitida ao vivo pela FOX, bem como pelo aplicativo daFOX Sports e pelas plataformas de streaming digital Tubi.

Qual será o próximo jogo do Paraguai na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos do Paraguai na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre EUA e Paraguai, será realizada no icônico SoFi Stadium. Como esta é a estreia da La Albirroja no torneio e envolve duas seleções altamente competitivas, ela terá ampla cobertura tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário EUA Data Sexta-feira, 12 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 2h (horário de Londres, 13 de junho) Estádio SoFi Stadium (Estádio de Los Angeles) Cidade Inglewood, Califórnia, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Paraguai?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da busca do Paraguai pela glória podem sintonizar a cobertura ao vivo nos canais Trece, GEN TV e Tigo Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Paraguai na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção do Paraguai, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Paraguai ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



