Premier League - Premier League St James' Park

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Newcastle United x West Ham United: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo do canal de TV e das opções de transmissão ao vivo para este confronto da Premier League. Na Holanda, o jogo pode ser assistido pelo Viaplay, que detém os direitos de transmissão da Premier League. Você pode se inscrever pelo link abaixo.

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Notícias e escalações das equipes

No Newcastle, Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär e Emil Krafth estão fora por lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista dos Magpies é: Pope; Thiaw, Hall, Burn, Botman; Guimarães, Woltemade, Ramsey, Tonali; Barnes, Osula.

O West Ham viaja para o nordeste da Inglaterra sem o goleiro Lukasz Fabianski e Adama Traoré, ambos lesionados. Não há suspensos entre os visitantes. A provável escalação dos Hammers é: Hermansen; Disasi, Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka; Souček, Fernandes; Summerville, Bowen, Pablo; Castellanos. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproxima.

Forma recente

O Newcastle vem enfrentando um final de temporada difícil. Nos últimos cinco jogos da Premier League, os Magpies conquistaram apenas uma vitória, um 3 a 1 sobre o Brighton, e sofreram três derrotas. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Nottingham Forest. Nesses cinco jogos, o Newcastle sofreu oito gols, o que ressalta a fragilidade defensiva da equipe.

O West Ham tem apresentado um desempenho irregular, mas mostra resiliência em alguns momentos. Os Hammers venceram duas de suas últimas cinco partidas, incluindo uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Wolverhampton. No entanto, o último jogo fora de casa terminou em derrota por 0 a 1 para o Arsenal. Nesses cinco jogos, o West Ham marcou sete gols, mas também sofreu cinco, um padrão que não alivia a pressão sobre as posições de rebaixamento.

Confrontos diretos

Os confrontos entre esses dois clubes costumam ser bastante dramáticos. O confronto mais recente, em novembro de 2025 no campo do West Ham, terminou com uma vitória por 3 a 1 para os Hammers. Antes disso, o Newcastle conquistou uma vitória por 1 a 0 em Londres na mesma temporada. Nos últimos cinco confrontos da Premier League, o saldo está bastante equilibrado: o West Ham venceu duas vezes, o Newcastle também duas vezes, e uma partida terminou em empate por 2 a 2. Geralmente, há muitos gols: os cinco confrontos somaram, juntos, dezessete gols.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Newcastle ocupa a décima terceira posição, enquanto o West Ham ocupa a décima oitava posição, encontrando-se assim na zona de rebaixamento. Para os Hammers, este confronto é, portanto, de grande importância na luta pela permanência.