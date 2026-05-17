Eredivisie - Eredivisie Stadion De Goffert

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão NEC x Go Ahead Eagles: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra as opções de transmissão pela TV e ao vivo para NEC x Go Ahead Eagles. O jogo pode ser acompanhado ao vivo pela ESPN via Ziggo. Assinantes podem assistir à partida pela plataforma da ESPN; novos espectadores podem se inscrever pelo link abaixo.

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Notícias e escalações das equipes

No NEC, F. Entius está ausente devido a lesão. Não há suspensos na equipe da casa. A provável escalação do NEC é: G. Crettaz; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

O Go Ahead Eagles viaja para Nijmegen com três jogadores lesionados: P. Saathof, G. Nauber e R. Weijenberg não estão disponíveis. Não há suspensões na equipe visitante. A provável escalação do Go Ahead Eagles é: J. De Busser; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Caso haja alterações, elas serão atualizadas o mais próximo possível do início da partida.

Forma recente

O NEC registrou, nos últimos cinco jogos, uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente terminou com uma derrota por 2 a 1 para o FC Groningen, em 10 de maio. Antes disso, os jogadores de Nijmegen empataram em 1 a 1 tanto contra o Telstar quanto contra o FC Twente. O NEC marcou um total de seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

O Go Ahead Eagles venceu uma, empatou três vezes e perdeu uma de suas últimas cinco partidas da Eredivisie. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 4 em casa contra o PSV, em 10 de maio. A única vitória nessa sequência foi uma convincente goleada por 5 a 0 sobre o PEC Zwolle, em 5 de abril. Os visitantes também empataram duas vezes em 0 a 0, contra o AZ e o FC Groningen, e terminaram em 2 a 2 contra o Sparta.

Confronto direto

O confronto mais recente entre esses clubes ocorreu em 5 de outubro de 2025, quando o Go Ahead Eagles e o NEC empataram em 1 a 1 em uma partida da Eredivisie. Antes disso, em 9 de março de 2025, o Go Ahead Eagles venceu por 3 a 2 fora de casa contra o NEC. Analisando os cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o Go Ahead Eagles venceu duas vezes e o NEC uma vez, com dois empates. O resultado mais expressivo foi a vitória do Go Ahead Eagles por 5 a 0 em 7 de dezembro de 2024.

Classificação

Na tabela da Eredivisie, o NEC ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Go Ahead Eagles ocupa a décima segunda posição.