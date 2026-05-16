Premier League - Premier League Old Trafford

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Manchester United x Nottingham Forest: canais de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e serviços de streaming onde poderá assistir ao Manchester United x Nottingham Forest ao vivo. Na Holanda, a partida será transmitida pela Viaplay, que detém os direitos da Premier League. Você pode se inscrever clicando no botão abaixo.

Você estará viajando no momento da partida e ainda assim quer assistir ao vivo? Com uma VPN, você pode redirecionar sua conexão para um servidor holandês e, assim, simplesmente fazer login no seu próprio serviço de streaming, como se estivesse em casa.

Como assistir em qualquer lugar com o NordVPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Com uma VPN, como a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura enquanto assiste aos jogos.

Notícias e escalações das equipes

No Manchester United, Ugarte, Sesko, Casemiro e De Ligt estão fora por lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista do United conta com Lammens no gol, uma defesa formada por Martinez, Shaw, Maguire e Mazraoui, e um meio-campo com Diallo, Mainoo e Mount. No ataque, são esperados Cunha, Fernandes e Zirkzee.

O Forest viaja com um elenco bastante reduzido. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor e Savona estão todos ausentes devido a lesões. A escalação prevista dos visitantes conta com Sels no gol, uma defesa com Milenkovic, Cunha, Morato e Williams, e um meio-campo com Dominguez e Jesus. Netz, Anderson, Bakwa e Awoniyi completam o time. Atualizações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Desempenho recente

O Manchester United vem de uma sequência irregular, mas predominantemente positiva. A equipe venceu três das últimas cinco partidas do campeonato, com destaque para a vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool. O Chelsea também foi derrotado, por 1 a 0, em casa. A única derrota no campeonato nessa sequência foi por 2 a 1 contra o Leeds United. A partida mais recente, contra o Sunderland, terminou em empate sem gols.

O Nottingham Forest apresenta um quadro misto. A equipe venceu duas das últimas cinco partidas, incluindo uma bela vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Chelsea e uma goleada de 5 a 0 sobre o Sunderland. No entanto, o Forest também sofreu uma dura derrota por 4 a 0 contra o Aston Villa na Liga Europa, e a partida mais recente, fora de casa contra o Newcastle United, terminou em 1 a 1. Os compromissos europeus claramente deixaram suas marcas.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes, em novembro de 2025 no City Ground, terminou em 2 a 2. Antes disso, em abril de 2025, o Forest venceu em casa por 1 a 0. Em dezembro de 2024, o Forest derrotou o United por 3 a 2 no Old Trafford. Analisando os cinco confrontos mais recentes, o Forest tem se saído melhor do que as estatísticas de um clássico tradicional levariam a esperar, com várias vitórias e gols em cada partida.

Classificação

Na Premier League, o Manchester United ocupa a terceira posição, enquanto o Nottingham Forest está em décimo sexto. Essa diferença na classificação resume bem o que está em jogo: o United joga pela honra e por um bom resultado final, enquanto o Forest luta pela sobrevivência na competição.