Premier League - Premier League Etihad Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Manchester City x Aston Villa: canal de TV e transmissões ao vivo online

Na Holanda, o jogo pode ser assistido ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra as opções de streaming e o canal de TV para este jogo da Premier League.

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Notícias e escalações

No Manchester City, Pep Guardiola escalou um time com Gianluigi Donnarumma no gol, uma linha defensiva composta por Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes e Nico O'Reilly, e um esquema ofensivo com Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva e Antoine Semenyo atrás do atacante Erling Haaland. Não há lesões ou suspensões registradas na equipe da casa. No Aston Villa, Alysson Edward e Boubacar Kamara estão fora devido a lesões. Emery deve escalar um time titular com Damián Martínez no gol, uma zaga formada por Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres e Ezri Konsa, e um meio-campo com Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers e John McGinn, com Ollie Watkins como ponta de lança. Caso haja alterações mais perto do início da partida, esta seção será atualizada.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 44 B. Kamara

Desempenho recente

O Manchester City apresentou um desempenho variável, mas predominantemente positivo, nos últimos cinco jogos. A equipe conquistou três vitórias, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Crystal Palace e uma vitória por 3 a 0 sobre o Brentford na Premier League, mas também empatou duas vezes. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o AFC Bournemouth, enquanto um empate em 3 a 3 contra o Everton no início de maio ilustrou a fragilidade defensiva. Em cinco partidas, o City marcou dez gols e sofreu cinco.

O Aston Villa vem apresentando uma sequência impressionante. A equipe de Emery venceu três dos últimos cinco jogos, com destaques como a vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool e a goleada de 4 a 0 sobre o Nottingham Forest na Liga Europa. A partida mais recente, uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Freiburg na Liga Europa, confirma a excelente fase. O Villa perdeu apenas uma vez nesse período, por 1 a 2 para o Tottenham Hotspur, e empatou em 2 a 2 com o Burnley.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes data de outubro de 2025, quando o Aston Villa venceu o Manchester City por 1 a 0 em casa, na Premier League. Nos últimos cinco confrontos da Premier League, o quadro é notavelmente equilibrado: ambos os clubes venceram duas vezes, enquanto o City registrou a vitória mais expressiva em abril de 2024, com um triunfo por 4 a 1 em casa. O Villa também conquistou três pontos em casa em dezembro de 2024 com uma vitória por 2 a 1, o que indica que o equilíbrio entre as equipes tem sido acirrado nos últimos anos.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Manchester City ocupa a segunda posição, enquanto o Aston Villa está em quarto lugar. Ambos os clubes encerram a temporada com uma partida que pode influenciar diretamente a classificação final.