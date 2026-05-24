Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoAston Villa
GOAL-e

Traduzido por

Onde assistir ao Manchester City x Aston Villa: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Manchester City x Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Premier League

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Manchester City e Aston Villa, além das últimas notícias sobre as equipes.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Manchester City x Aston Villa: canal de TV e transmissões ao vivo online

Na Holanda, o jogo pode ser assistido ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra as opções de streaming e o canal de TV para este jogo da Premier League.

Viaplay

Viaplay

Assista aqui

Como assistir de qualquer lugar com o NordVPN

Se você estiver no exterior, talvez seja necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Com uma VPN, como a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura durante a transmissão.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Aston Villa

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
25G. Donnarumma5J. Stones15M. Guehi27M. Nunes33N. O'Reilly11J. Doku20B. Silva47P. Foden42A. Semenyo10R. Cherki9E. Haaland40M. Bizot2M. Cash5T. Mings4E. Konsa22I. Maatsen26L. Bogarde27M. Rogers6R. Barkley19J. Sancho24A. Onana18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-1-4-1
Manchester City

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • P. Guardiola
  • U. Emery

Lesões e suspensões

    No Manchester City, Pep Guardiola escalou um time com Gianluigi Donnarumma no gol, uma linha defensiva composta por Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes e Nico O'Reilly, e um esquema ofensivo com Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva e Antoine Semenyo atrás do atacante Erling Haaland. Não há lesões ou suspensões registradas na equipe da casa. No Aston Villa, Alysson Edward e Boubacar Kamara estão fora devido a lesões. Emery deve escalar um time titular com Damián Martínez no gol, uma zaga formada por Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres e Ezri Konsa, e um meio-campo com Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers e John McGinn, com Ollie Watkins como ponta de lança. Caso haja alterações mais perto do início da partida, esta seção será atualizada.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões

    Desempenho recente

    MCI
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    11/4
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    2/5

    AVL
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    14/6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    5/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    O Manchester City apresentou um desempenho variável, mas predominantemente positivo, nos últimos cinco jogos. A equipe conquistou três vitórias, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre o Crystal Palace e uma vitória por 3 a 0 sobre o Brentford na Premier League, mas também empatou duas vezes. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o AFC Bournemouth, enquanto um empate em 3 a 3 contra o Everton no início de maio ilustrou a fragilidade defensiva. Em cinco partidas, o City marcou dez gols e sofreu cinco.

    O Aston Villa vem apresentando uma sequência impressionante. A equipe de Emery venceu três dos últimos cinco jogos, com destaques como a vitória por 4 a 2 sobre o Liverpool e a goleada de 4 a 0 sobre o Nottingham Forest na Liga Europa. A partida mais recente, uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Freiburg na Liga Europa, confirma a excelente fase. O Villa perdeu apenas uma vez nesse período, por 1 a 2 para o Tottenham Hotspur, e empatou em 2 a 2 com o Burnley.

    Confrontos diretos

    MCI

    Outros

    AVL

    2

    Vitórias

    0

    Empate

    3

    Vitórias

    7

    Gols feitos

    6
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    O confronto mais recente entre os dois clubes data de outubro de 2025, quando o Aston Villa venceu o Manchester City por 1 a 0 em casa, na Premier League. Nos últimos cinco confrontos da Premier League, o quadro é notavelmente equilibrado: ambos os clubes venceram duas vezes, enquanto o City registrou a vitória mais expressiva em abril de 2024, com um triunfo por 4 a 1 em casa. O Villa também conquistou três pontos em casa em dezembro de 2024 com uma vitória por 2 a 1, o que indica que o equilíbrio entre as equipes tem sido acirrado nos últimos anos.

    Classificação

    Na classificação da Premier League, o Manchester City ocupa a segunda posição, enquanto o Aston Villa está em quarto lugar. Ambos os clubes encerram a temporada com uma partida que pode influenciar diretamente a classificação final.

    Publicidade