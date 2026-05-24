O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Liverpool x Brentford: canal de TV e transmissões ao vivo online

Liverpool x Brentford pode ser assistido ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra as opções de transmissão para este jogo da Premier League.

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Notícias e escalações

No Liverpool, Arne Slot enfrenta uma longa lista de ausências. Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo e Hugo Ekitike estão todos fora devido a lesões. A escalação prevista inclui Mamardashvili no gol, com uma linha defensiva formada por Gomez, Van Dijk, Konate e Kerkez. Jones, Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister compõem o meio-campo, com Ngumoha e Gakpo no ataque.

No Brentford, Rico Henry, Antoni Milambo e Fabio Carvalho estão indisponíveis. O técnico Keith Andrews conta com o elenco completo à sua disposição. A escalação prevista coloca Kelleher no gol, com Collins e Ajer na zaga central e Kayode e Lewis-Potter nas laterais. Damsgaard, Janelt e Jensen formam o meio-campo, com Ouattara, Yarmoliuk e Igor Thiago como trio de ataque. Mais atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Desempenho recente

O Liverpool vem enfrentando um final de temporada difícil. Nos últimos cinco jogos da Premier League, a equipe conquistou duas vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 2 em casa para o Aston Villa, um resultado que alimentou ainda mais a incerteza em torno de Anfield. Antes disso, o Liverpool também perdeu em casa para o Manchester United por 3 a 2, embora essa derrota tenha sido parcialmente compensada por uma vitória por 1 a 2 sobre o Everton. Em cinco partidas, o Liverpool marcou nove gols, mas também sofreu nove, um saldo que ressalta a fragilidade da defesa.

O Brentford vem apresentando um desempenho irregular. O The Bees venceu uma vez, perdeu duas vezes e empatou duas vezes nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em um empate de 2 a 2 contra o Crystal Palace. A vitória por 3 a 0 sobre o West Ham United no início de maio mostrou que, no seu melhor, o Brentford continua sendo um time difícil de ser derrotado. No total, o Brentford marcou seis gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

Os confrontos diretos entre Liverpool e Brentford não revelam um padrão claro. O confronto mais recente, em outubro de 2025 no campo do Brentford, terminou com uma vitória por 3 a 2 para os Bees, um resultado que demonstrou que o Brentford é capaz de causar problemas ao Liverpool. Nos outros quatro confrontos do conjunto de dados, o Liverpool venceu três vezes, enquanto o Brentford também saiu derrotado em casa, em janeiro de 2025, por 0 a 2. A série mostra que o Brentford é mais perigoso em casa do que fora, mas que o Liverpool foi superior no geral.

Classificação

Na classificação final da Premier League, o Liverpool ocupa a quinta posição, enquanto o Brentford está em nono lugar. Para o Liverpool, essa quinta posição significa que a participação em competições europeias na próxima temporada ainda está ao seu alcance, dependendo dos resultados da última rodada. O Brentford encerra a temporada na zona intermediária da tabela, um desempenho sólido para um clube que retornou à primeira divisão há apenas cinco anos.