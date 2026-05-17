Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Everton x Sunderland: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para Everton x Sunderland. O jogo pode ser assistido pelo Viaplay, que detém os direitos de transmissão deste confronto da Premier League. Assista ao vivo pelo link abaixo.

Você está viajando e ainda quer ter acesso ao seu serviço de streaming habitual? Com uma VPN, você pode se conectar a um servidor no seu país de origem e contornar as restrições geográficas, para que possa acompanhar a partida normalmente.

Como assistir em qualquer lugar com o NordVPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Com uma VPN, como a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura enquanto assiste aos jogos.

Notícias e escalações das equipes

No Everton, I. Gueye, J. Grealish e J. Branthwaite estão ausentes por lesão. Não há suspensos na equipe da casa. A escalação prevista por Moyes é: J. Pickford; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam; I. Ndiaye; Beto.

O Sunderland não poderá contar com os lesionados Bertrand Traoré e R. Mundle. D. Ballard está suspenso e também não entra em campo. A escalação prevista dos Black Cats é: R. Roefs; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume; E. Le Fee; B. Brobbey. Caso haja alterações mais perto do início da partida, elas serão adicionadas aqui.

Forma recente

O Everton não conseguiu nenhuma vitória nos últimos cinco jogos da Premier League: três empates e duas derrotas. A partida mais recente terminou em 10 de maio com um empate de 2 a 2 contra o Crystal Palace. Antes disso, em 4 de maio, o Everton empatou em 3 a 3 com o Manchester City. As duas derrotas foram contra o West Ham (1 a 2) e o Liverpool (2 a 1). Nos cinco jogos, o Everton marcou dez gols e sofreu onze.

O Sunderland registrou, em seus últimos cinco jogos da Premier League, uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente, em 9 de maio, terminou em empate por 0 a 0 contra o Manchester United. A única vitória nessa sequência foi por 1 a 0 em casa contra o Tottenham Hotspur, em 12 de abril. O revés mais pesado foi a derrota por 5 a 0 em casa contra o Nottingham Forest, em 24 de abril. O Sunderland marcou cinco gols e sofreu sete gols nessas cinco partidas.

Confronto direto

O confronto mais recente entre essas duas equipes ocorreu em 10 de janeiro de 2026, pela FA Cup, quando o Everton e o Sunderland empataram em 1 a 1 no Hill Dickinson Stadium. Antes disso, o confronto da Premier League de 3 de novembro de 2025, em Wearside, também terminou em empate por 1 a 1. Nos cinco confrontos registrados entre as duas equipes, o Everton venceu duas vezes, o Sunderland nenhuma vez, e três partidas terminaram empatadas. Os outros dois confrontos datam de 2017 e ambos foram vencidos pelo Everton.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Everton ocupa a décima posição, enquanto o Sunderland está em décimo segundo. Ambas as equipes encontram-se na zona intermediária da tabela e disputam este confronto sem consequências diretas para o topo ou a parte inferior da classificação.