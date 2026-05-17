Premier League - Premier League Molineux Stadium

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Transmissão Wolverhampton Wanderers x Fulham: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo estão as opções de canais de TV e transmissões ao vivo para Wolverhampton Wanderers x Fulham. Você pode acompanhar a partida ao vivo pelo Viaplay. Clique no link para se inscrever e assistir à transmissão ao vivo.

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Notícias e escalações das equipes

No Wolverhampton Wanderers, os goleiros José Sá e Sam Johnstone estão lesionados, assim como o zagueiro Enrique González. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista é: Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane; Andre, H. Hwang.

O Fulham viaja para Wolverhampton sem Alex Iwobi e Ryan Sessegnon, ambos lesionados. O zagueiro Joachim Andersen está suspenso. A escalação prevista é: Leno; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, Saša Lukić; R. Muniz. Caso haja alterações mais perto do início da partida, este artigo será atualizado.

Forma recente

O Wolverhampton Wanderers não conseguiu nenhuma vitória nos últimos cinco jogos da Premier League: o balanço é de zero vitórias, um empate e quatro derrotas. A partida mais recente terminou em uma derrota por 3 a 0 em casa contra o Brighton, em 9 de maio. Antes disso, o Wolves também perdeu por 4 a 0 para o West Ham e por 3 a 0 para o Leeds United. No total, a equipe marcou cinco gols e sofreu onze gols nessas cinco partidas.

O Fulham teve uma sequência irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. A partida mais recente terminou com uma derrota por 0 a 1 para o AFC Bournemouth, em 9 de maio. Antes disso, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Arsenal, mas venceu por 1 a 0 o Aston Villa. O Fulham marcou três gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 1º de novembro de 2025, quando o Fulham venceu o Wolverhampton Wanderers por 3 a 0 em casa, na Premier League. Antes disso, em 25 de fevereiro de 2025, o Fulham também venceu por 1 a 2 no Molineux. Nos últimos cinco confrontos diretos, o saldo é de duas vitórias para o Fulham, duas para o Wolves e um empate; o Wolves venceu, entre outros, por 2 a 1 em casa em março de 2024 e por 4 a 1 no Fulham em novembro de 2024.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Wolverhampton Wanderers ocupa a vigésima e última posição, enquanto o Fulham está em décimo primeiro lugar.