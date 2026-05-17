Eredivisie - Eredivisie Abe Lenstra Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão SC Heerenveen x Ajax: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra as opções de TV e streaming para SC Heerenveen x Ajax. A partida pode ser assistida na Holanda pela ESPN na Ziggo.

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Notícias e escalações das equipes

O sc Heerenveen não poderá contar com o goleiro A. Noppert e o zagueiro V. Zagaritis, ambos lesionados. Não há suspensões na equipe da casa. A escalação prevista é: B. Klaverboer; H. Petrov, M. Willemsen, S. Kersten, O. Braude; L. Brouwers, J. Trenskow, R. Meerveld; L. Oyen, M. Linday, D. Vente.

O Ajax viaja com uma lista considerável de ausências. J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen e J. Sutalo estão todos ausentes por lesão. Não há suspensões entre os visitantes. A escalação prevista é: M. Paes; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. Mais atualizações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Desempenho recente

O sc Heerenveen venceu três, perdeu duas e não empatou nenhuma das últimas cinco partidas da Eredivisie. A partida mais recente terminou em uma derrota por 2 a 0 em casa contra o NAC. Antes disso, o Heerenveen venceu por 2 a 0 fora de casa contra o FC Volendam e por 2 a 1 em casa contra o Fortuna Sittard. O golpe mais duro foi a derrota por 3 a 0 contra o AZ. Nos cinco jogos, o Heerenveen marcou nove gols e sofreu oito.

O Ajax conquistou duas vitórias, empatou uma vez e perdeu duas vezes nos últimos cinco jogos do campeonato. A partida mais recente terminou em uma derrota por 1 a 2 em casa contra o FC Utrecht, em 10 de maio. Antes disso, o Ajax empatou em 2 a 2 com o PSV, resultado que manteve os amsterdenses na briga pelo topo. O Ajax havia vencido por 2 a 0 fora de casa contra o NAC e por 3 a 0 contra o Heracles, mas também perdeu por 2 a 1 para o FC Twente em abril.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre esses clubes ocorreu em 1º de novembro de 2025, quando o Ajax e o sc Heerenveen empataram em 1 a 1 na Johan Cruijff ArenA, pela Eredivisie. Antes disso, em janeiro de 2025, o Ajax venceu por 2 a 0 fora de casa, em Heerenveen. Analisando os últimos cinco confrontos, o Ajax venceu três vezes, perdeu uma vez e empatou uma vez. A única vitória do Heerenveen nessa série data de fevereiro de 2024, quando os frísios venceram por 3 a 2 em casa.

Classificação

Na Eredivisie, o sc Heerenveen ocupa a oitava posição, enquanto o Ajax está em quinto. O Ajax, portanto, ainda tem algo a defender na disputa por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Heerenveen entra neste confronto sem pressão nem de cima nem de baixo.