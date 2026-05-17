Premier League - Premier League Elland Road

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Leeds United x Brighton & Hove Albion: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo do canal de TV e das opções de transmissão ao vivo para Leeds United x Brighton & Hove Albion. Na Holanda, o jogo pode ser assistido pelo Viaplay, que detém os direitos da Premier League. Você pode se inscrever pelo link abaixo.

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Notícias e escalações das equipes

O Leeds United conta com várias ausências para este confronto. Ilija Gruev, Gudmundur Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk e Jayden Bogle estão todos fora de jogo devido a lesões. Não há suspensões. A escalação prevista do Leeds tem Darlow no gol, com uma linha defensiva formada por Bijol, Rodon e Bornauw. Aaronson, Longstaff, Justin e Tanaka compõem o meio-campo, enquanto Stach atua mais recuado. Daniel James e Dominic Calvert-Lewin formam o ataque.

No Brighton, Kaoru Mitoma, Diego Gomez, Mats Wieffer, Adam Webster e Christos Tzimas estão ausentes devido a lesões. Não há suspensões. A escalação inicial prevista dos Seagulls é liderada pelo goleiro Verbruggen, com uma defesa composta por Van Hecke, De Cuyper, Dunk e Veltman. Gross, Hinshelwood e Baleba ocupam o meio-campo, enquanto Minteh, Kadioglu e Welbeck formam a linha de ataque. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o pontapé inicial se aproxima.

Desempenho recente

O Leeds United registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi o empate em 1 a 1 contra o Tottenham Hotspur, em que Calvert-Lewin converteu o pênalti que garantiu o empate após uma intervenção do VAR. Antes disso, o Leeds venceu o Burnley por 3 a 1 em casa e, no início de abril, derrotou o Wolverhampton por 3 a 0. No total, o Leeds marcou dez gols nessas cinco partidas e sofreu cinco.

O Brighton teve uma sequência irregular, mas predominantemente positiva. Os Seagulls venceram três das últimas cinco partidas, perderam uma e empataram uma. A partida mais recente foi uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Wolverhampton. No início de abril, derrotaram o Chelsea pela mesma ampla margem e venceram o Burnley por 2 a 0. A única derrota foi por 3 a 1 contra o Newcastle United. O Brighton marcou nove gols em cinco partidas e sofreu seis.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre esses dois clubes, disputado em novembro de 2025 no estádio do Brighton, terminou com uma vitória clara por 3 a 0 para os Seagulls. Nos cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o Brighton venceu duas vezes, houve dois empates e o Leeds não venceu nenhuma vez. A única vitória do Leeds em casa nesta série não consta nos dados disponíveis; no entanto, em março de 2023, as duas equipes empataram em 2 a 2 no Elland Road. O Brighton leva claramente a melhor nesta série.

Classificação

Na Premier League, o Leeds United ocupa a décima quarta posição, enquanto o Brighton & Hove Albion ocupa a sétima posição. Para o Brighton, isso significa uma temporada forte com ambições europeias em vista; o Leeds encerra a campanha como um time de meio de tabela consolidado após seu retorno à primeira divisão.