Premier League - Premier League Villa Park

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Aston Villa x Liverpool: canais de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e opções de transmissão ao vivo para assistir ao Aston Villa x Liverpool. Na Holanda, o jogo pode ser assistido pelo Viaplay, que detém os direitos da Premier League. Você pode se inscrever clicando no botão abaixo.

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Notícias e escalações das equipes

No Aston Villa, Onana, Edward e Kamara estão fora por lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista para o time da casa é a seguinte: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Lindelöf; McGinn, Rogers; Watkins. Atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproxima.

O Liverpool viaja com uma longa lista de lesionados. Além de Mohamed Salah, também estão indisponíveis Alisson Becker, Bajcetic, Leoni, Bradley, Endo e Ekitike. A escalação prevista dos visitantes é: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Jones, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Forma recente

O Aston Villa registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 contra o rebaixado Burnley na Premier League, um resultado que aumenta a pressão sobre a equipe de Emery. Antes disso, houve uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Nottingham Forest na Liga Europa, mas no campeonato o Villa perdeu tanto para o Tottenham Hotspur (1 a 2) quanto para o Fulham (1 a 0). Em cinco partidas, a equipe marcou sete gols e sofreu cinco.

O Liverpool apresenta um desempenho irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Os Reds venceram o Crystal Palace (3 a 1) e o Everton (vitória fora de casa por 1 a 2), mas perderam de forma surpreendente para o Manchester United (2 a 3) e, anteriormente, para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (0 a 2). O confronto mais recente, um empate em 1 a 1 contra o Chelsea, mostra que a equipe tem dificuldade em manter resultados consistentes na reta final da temporada.

Confronto direto

Nos cinco confrontos mais recentes da Premier League entre esses dois clubes, o Liverpool teve um domínio claro. Os Reds venceram três desses cinco confrontos, enquanto houve dois empates e o Villa não venceu nenhuma vez. O confronto mais recente, em novembro de 2025 em Anfield, terminou com uma vitória por 2 a 0 para o Liverpool. Nos dois jogos disputados no Villa Park incluídos no conjunto de dados, as equipes empataram, incluindo um notável 3 a 3 em maio de 2024.

Classificação

Na classificação da Premier League, o Liverpool ocupa atualmente a quarta posição, enquanto o Aston Villa está em quinto. Faltando duas rodadas para o fim, a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada ainda não está decidida.