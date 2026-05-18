Premier League - Premier League Emirates Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Arsenal x Burnley: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo do canal de TV e das opções de transmissão ao vivo para Arsenal x Burnley na Premier League.

A Viaplay detém os direitos de transmissão deste jogo. Você pode se inscrever pelo link abaixo para acompanhar o jogo ao vivo.

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Notícias e escalações das equipes

O Arsenal não poderá contar com vários jogadores para este confronto devido a lesões. Kieran Tierney não é o único ausente: Jorginho Timber, Ben White e Mikel Merino também estão fora. Não há suspensos na seleção do Arsenal. A escalação prevista inclui, entre outros, David Raya no gol, com Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera e Gabriel na linha defensiva. No meio-campo e no ataque, estão previstos Declan Rice, Eberechi Eze e Bukayo Saka, enquanto Viktor Gyökeres deve atuar como atacante.

O Burnley tem suas próprias preocupações com lesões. J. Beyer e Josh Cullen estão fora da equipe visitante. Não há suspensões no time do Burnley. A escalação prevista dos visitantes é liderada por Marek Weiss no gol, com uma equipe que terá a missão de se manter firme em uma difícil partida fora de casa. Mais atualizações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Desempenho recente

O Arsenal está em excelente forma na véspera deste confronto. Os Gunners conquistaram quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas um empate como exceção. A partida mais recente foi uma vitória fora de casa sobre o West Ham United por 0 a 1, o que ressalta a consistência da equipe. Antes disso, o Arsenal derrotou o Fulham de forma convincente por 3 a 0 e também venceu o Newcastle United por 1 a 0. Na Europa, a equipe conseguiu enfrentar o Atlético de Madrid duas vezes, com uma vitória e um empate.

O Burnley encontra-se em uma situação muito mais difícil. Os visitantes perderam quatro dos últimos cinco jogos da Premier League. O resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 contra o Aston Villa, mas antes disso vieram derrotas consecutivas contra o Leeds United (3 a 1), o Manchester City (0 a 1), o Nottingham Forest (4 a 1) e o Brighton & Hove Albion (0 a 2). A defesa do Burnley sofreu dez gols nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

Os confrontos entre Arsenal e Burnley são bastante elocuentes. Nos cinco jogos mais recentes, o Arsenal venceu quatro, com apenas um empate como exceção. O confronto mais recente, em novembro de 2025, terminou com uma vitória por 2 a 0 do Arsenal fora de casa contra o Burnley. Ainda mais marcante foi o resultado de fevereiro de 2024, quando o Arsenal venceu por 5 a 0 no Turf Moor. A vitória em casa por 3 a 1 em novembro de 2023 confirma o padrão: o Arsenal domina completamente esta série.

Classificação

O Arsenal lidera a Premier League, enquanto o Burnley ocupa a décima nona posição na tabela. A diferença entre as duas equipes é, portanto, não apenas perceptível em termos esportivos, mas também claramente visível nos números.