O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Almere City x Willem II: canal de TV e transmissões ao vivo online

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Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e opções de transmissão ao vivo para acompanhar Almere City x Willem II.

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Notícias e escalações

No momento, não há informações sobre lesões, suspensões ou uma provável escalação divulgadas para o Almere City. Mais detalhes são esperados mais perto do início da partida.

Também no Willem II faltam, por enquanto, detalhes sobre possíveis ausências ou uma escalação inicial prevista. Atualizações serão adicionadas assim que o clube fornecer mais esclarecimentos.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Almere City conquistou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 contra o De Graafschap na Nacompetitie. Antes disso, a equipe venceu de forma convincente por 3 a 1 o mesmo adversário e derrotou o FC Den Bosch duas vezes, por 3 a 0 e 2 a 3. No total, o Almere City marcou onze gols e sofreu sete gols nessas cinco partidas.

O Willem II teve uma boa sequência com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. A partida mais recente terminou em empate de 1 a 1 contra o RKC na Nacompetitie, após uma vitória anterior por 0 a 1 sobre o mesmo adversário. Os jogadores de Tilburg marcaram sete gols e sofreram cinco neste período.

Confronto direto

O confronto mais recente entre as duas equipes ocorreu em 12 de abril de 2026, quando o Willem II venceu o Almere City por 2 a 1 em casa, pela Primeira Divisão. Nos cinco confrontos mais recentes, o Willem II venceu três vezes, enquanto o Almere City saiu vitorioso uma vez e um confronto terminou empatado. O Willem II marcou seis gols nessa série, e o Almere City, quatro.