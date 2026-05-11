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Playoff
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Onde assistir ao jogo Almere City x Willem II: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Almere City x Willem II
Almere City
Willem II
Playoff

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Almere City e Willem II, além das últimas notícias sobre as equipes.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Almere City x Willem II: canal de TV e transmissões ao vivo online

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Abaixo, você encontra um resumo dos canais de TV e opções de transmissão ao vivo para acompanhar Almere City x Willem II.

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Notícias e escalações

Prováveis escalações de Almere City x Willem II

Almere City crest
Almere City
ALC
Formação
Willem II crest
Willem II
WII
Willem II crest
Willem II
WII

Técnico

  • J. Rijsdijk

No momento, não há informações sobre lesões, suspensões ou uma provável escalação divulgadas para o Almere City. Mais detalhes são esperados mais perto do início da partida.

Também no Willem II faltam, por enquanto, detalhes sobre possíveis ausências ou uma escalação inicial prevista. Atualizações serão adicionadas assim que o clube fornecer mais esclarecimentos.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

ALC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

WII
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O Almere City conquistou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 contra o De Graafschap na Nacompetitie. Antes disso, a equipe venceu de forma convincente por 3 a 1 o mesmo adversário e derrotou o FC Den Bosch duas vezes, por 3 a 0 e 2 a 3. No total, o Almere City marcou onze gols e sofreu sete gols nessas cinco partidas.

O Willem II teve uma boa sequência com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. A partida mais recente terminou em empate de 1 a 1 contra o RKC na Nacompetitie, após uma vitória anterior por 0 a 1 sobre o mesmo adversário. Os jogadores de Tilburg marcaram sete gols e sofreram cinco neste período.

Confronto direto

ALC

Outros

WII

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

O confronto mais recente entre as duas equipes ocorreu em 12 de abril de 2026, quando o Willem II venceu o Almere City por 2 a 1 em casa, pela Primeira Divisão. Nos cinco confrontos mais recentes, o Willem II venceu três vezes, enquanto o Almere City saiu vitorioso uma vez e um confronto terminou empatado. O Willem II marcou seis gols nessa série, e o Almere City, quatro.

Classificação

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