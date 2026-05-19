Premier League - Premier League Vitality Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão AFC Bournemouth x Manchester City: canal de TV e transmissões ao vivo online

A partida entre AFC Bournemouth e Manchester City pode ser assistida ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para este confronto da Premier League.

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Notícias e escalações das equipes

No Bournemouth, Lewis Cook e J. Soler estão fora por lesão, enquanto Ryan Christie está suspenso. A escalação prevista dos Cherries é: Petrovic; Truffert, Smith, Hill, Senesi; Toth, Rayan; Scott, Tavernier; Kroupi, Evanilson. Mais atualizações serão adicionadas à medida que a hora do jogo se aproxima.

O Manchester City não registra lesões ou suspensões para este confronto. A escalação prevista por Guardiola é: Donnarumma; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov; Ait Nouri, Silva; Foden, Savinho; Marmoush, Semenyo — o mesmo Semenyo que decidiu a final da FA Cup no sábado, em Wembley.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 6 J. Soler

10 R. Christie Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma recente

O Bournemouth vem de uma excelente sequência. Os Cherries venceram quatro dos últimos cinco jogos da Premier League, com apenas um empate — um 2 a 2 em casa contra o Leeds United. A vitória mais recente, um 1 a 0 fora de casa contra o Fulham, confirma que a equipe também consegue ter um bom desempenho fora de casa. Antes disso, o Bournemouth também derrotou o Arsenal fora de casa por 2 a 1, o que dá ainda mais destaque à qualidade dessa sequência.

O Manchester City também está em excelente forma. O clube venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace na Premier League e uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Brentford. A única perda de pontos foi um empate em 3 a 3 contra o Everton. A final da FA Cup contra o Chelsea, vencida por 0 a 1, mostra que o City também consegue manter o placar zerado em jogos importantes quando é preciso.

Confrontos diretos

Os confrontos recentes entre esses dois clubes têm sido dominados pelo Manchester City. Em novembro de 2025, o City venceu em casa por 3 a 1 na Premier League — uma repetição do placar idêntico de maio de 2025. O Bournemouth conseguiu vencer apenas uma vez nesse período, com uma vitória por 2 a 1 em casa em novembro de 2024. Em cinco confrontos diretos, o City tem clara vantagem, embora o Bournemouth tenha provado ser capaz de causar surpresas em seu próprio território.

Classificação

Na Premier League, o Manchester City ocupa a segunda posição, enquanto o Bournemouth ocupa uma sólida sexta colocação. Para o City, cada vitória representa uma pressão direta sobre o Arsenal, que lidera a tabela.