Eredivisie - Eredivisie Asito Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Heracles x FC Groningen: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra as opções de transmissão pela TV e ao vivo para Heracles x FC Groningen.

A partida será transmitida pela ESPN, oferecida pela Ziggo. Ainda não tem uma assinatura? Através do link abaixo, você pode se inscrever e acompanhar a partida ao vivo.

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Notícias e escalações das equipes

No Heracles, I. Mesik, M. te Wierik e A. Van Hoorenbeeck estão ausentes devido a lesões. L. Kulenovic está suspenso. A escalação prevista para o time da casa é: T. Jansink; D. Mirani, S. Cestic, J. Wieckhoff, D. van der Kust; E. Ahlstrand, T. van Gilst, M. Engels; W. Ould-Chikh, J. Zamburek, L. Zeefuik.

O FC Groningen terá que jogar sem M. Hoekstra, que está lesionado. Não há suspensões registradas entre os visitantes. A escalação prevista do Groningen é: E. Vaessen; M. Rente, M. Peersman, D. Janse, T. Blokzijl; T. Land, Y. Taha, D. van der Werff; J. Schreuders, T. de Jonge, T. van Bergen. Caso haja alterações mais perto do início da partida, elas serão atualizadas o mais rápido possível.

Forma atual

O Heracles perdeu todas as últimas cinco partidas da Eredivisie e enfrenta, portanto, uma tarefa difícil. A equipe foi derrotada pelo sc Heerenveen (4 a 1), pelo Ajax (0 a 3), pelo FC Volendam (0 a 2), pelo PEC Zwolle (1 a 0) e, mais recentemente, pelo Telstar (3 a 0), em 10 de maio. Nesses cinco jogos, o Heracles marcou apenas duas vezes e sofreu treze gols. Uma sequência preocupante que ressalta a gravidade da situação.

O FC Groningen passou por um período irregular, mas encerrou-o com um resultado positivo. A equipe venceu o NEC (2 a 1) em 10 de maio, havia perdido anteriormente para o Excelsior (2 a 3) e o Feyenoord (3 a 1), empatou com o Go Ahead Eagles (0 a 0) e venceu o Telstar (0 a 2). O Groningen marcou sete gols e sofreu sete nos últimos cinco jogos. A recente vitória sobre o NEC dá à equipe um impulso positivo para este confronto.

Confronto direto

No último confronto entre esses clubes, em 29 de agosto de 2025, o FC Groningen venceu o Heracles por 4 a 0 em casa, pela Eredivisie. Esse resultado se encaixou em um padrão em que o Groningen tem sido a equipe mais forte nos confrontos recentes entre os dois. Analisando os últimos cinco confrontos, incluindo uma vitória por 4 a 1 do Groningen em abril de 2025 e um empate em 1 a 1 em Almelo em janeiro de 2025, nota-se que o Heracles tem enfrentado dificuldades contra esse adversário. Somente em abril de 2022 o Heracles conseguiu vencer o Groningen em um confronto da Eredivisie, com uma vitória fora de casa por 0 a 1.

Classificação

Na Eredivisie, o Heracles ocupa a décima oitava e última posição, enquanto o FC Groningen ocupa a nona posição. A diferença na classificação reflete a diferença no desempenho das duas equipes ao longo da temporada.