Eredivisie - Eredivisie De Adelaarshorst

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Go Ahead Eagles x PSV: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra as opções de canais de TV e transmissões ao vivo para Go Ahead Eagles x PSV. A partida pode ser acompanhada na ESPN, disponível via Ziggo, ou via Canal+.

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Notícias e escalações

O Go Ahead Eagles não poderá contar com Gerrit Nauber, Pim Saathof e Robbin Weijenberg, todos lesionados. Oskar Sivertsen está suspenso e, portanto, também não poderá jogar. Ainda não foi confirmada a escalação prevista; atualizações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Pelo PSV, Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari e Alassane Pléa estão indisponíveis devido a lesões. Não há suspensões registradas para os visitantes. Também para o PSV, a escalação inicial prevista ainda não foi divulgada; mais informações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Desempenho recente

O Go Ahead Eagles registrou, nos últimos cinco jogos da Eredivisie, uma vitória, três empates e uma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 contra o Sparta, em 3 de maio. Antes disso, o time empatou duas vezes em 0 a 0, contra o AZ e o FC Groningen. A única vitória foi um placar dominante de 5 a 0 sobre o PEC Zwolle, em 5 de abril. O time perdeu por 2 a 0 para o FC Utrecht em março. No total, o Go Ahead Eagles marcou sete gols e sofreu quatro.

O PSV venceu três das últimas cinco partidas da Eredivisie, perdeu uma e empatou uma. O confronto mais recente foi um empate em 2 a 2 contra o Ajax, em 2 de maio. Antes disso, derrotou o PEC Zwolle por 6 a 1, venceu o Sparta por 2 a 0 fora de casa e derrotou o FC Utrecht por 4 a 3 em uma partida cheia de gols. A única derrota nessa sequência foi por 3 a 1 contra o Telstar, em março. O PSV marcou dezoito gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 18 de outubro de 2025, quando o PSV Eindhoven derrotou o Go Ahead Eagles por 2 a 1 em uma partida em casa pela Eredivisie. Nos cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o PSV venceu três vezes, enquanto o Go Ahead Eagles venceu duas vezes. O Go Ahead Eagles surpreendeu o PSV em 1º de março de 2025 com uma vitória por 3 a 2 em Deventer, mas o PSV também havia vencido por 3 a 0 em casa no início daquela temporada.

Classificação

Na classificação da Eredivisie, o PSV Eindhoven ocupa a primeira posição, enquanto o Go Ahead Eagles ocupa a décima primeira posição.