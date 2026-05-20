Liga Europa - Europa League Tupras Stadyumu

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Freiburg x Aston Villa: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo para Freiburg x Aston Villa. Na Holanda, o jogo pode ser assistido pelo Ziggo Sport. Você pode assistir ao jogo ao vivo pelo [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal).

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Como assistir em qualquer lugar com o NordVPN

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Notícias e escalações das equipes

Para esta final, não há informações confirmadas sobre lesões, suspensões ou prováveis escalações iniciais do Freiburg disponíveis no banco de dados. Mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis, mais perto do início da partida.

O mesmo se aplica ao Aston Villa: não há, neste momento, nenhuma informação oficial confirmada sobre a equipe para a final. Atualizações serão divulgadas assim que a escalação de Emery for anunciada.

Forma recente

O Freiburg encerrou a preparação para a final com uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, em sua partida mais recente. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Hamburger SV. Nos últimos cinco confrontos, o balanço é de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na Liga Europa, derrotou o Braga por 3 a 1, embora tenha perdido por 2 a 1 no primeiro confronto contra o mesmo adversário.

O Aston Villa chegou à final em excelente forma. Na última sexta-feira, derrotou o Liverpool por 4 a 2 na Premier League, resultado que garantiu a classificação para a Liga dos Campeões. Antes disso, venceu o Nottingham Forest por 4 a 0 na Liga Europa. Perdeu duas das últimas cinco partidas, mas as vitórias sobre o Liverpool e o Forest mostram que o Villa sabe se destacar nos momentos decisivos.

Confronto direto

Não há registros de confrontos anteriores entre Freiburg e Aston Villa nos dados fornecidos. Portanto, este é um encontro histórico para ambos os clubes neste nível.

Classificação

Na classificação da Liga Europa, o Aston Villa terminou em segundo lugar, enquanto o Freiburg ficou em sétimo. Essa classificação reflete o desempenho de ambos os clubes ao longo da temporada na competição, embora em Istambul só conte o resultado dos noventa minutos.