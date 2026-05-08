Eredivisie - Eredivisie de Kuip

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Feyenoord x AZ: canais de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo para Feyenoord x AZ. A partida será transmitida na Holanda pela ESPN, disponível via Ziggo ou Canal+.

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Notícias e escalações

O Feyenoord tem uma lista extensa de lesionados para este confronto. Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo 't Zand, In-Beom Hwang e Leo Sauer estão todos ausentes devido a lesões. Não há suspensões. A escalação provável ainda não foi confirmada; atualizações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

No AZ, Jizz Hornkamp é a única ausência conhecida por lesão. Não há suspensões no time de Alkmaar. Também para o AZ não há escalação provável disponível; mais notícias serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

Desempenho recente

O Feyenoord venceu duas das últimas cinco partidas da Eredivisie, com três empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou com uma vitória por 1 a 2 sobre o Fortuna Sittard, em 3 de maio. Antes disso, o Feyenoord derrotou o FC Groningen por 3 a 1, em 25 de abril. A equipe empatou contra o Ajax (1 a 1), o NEC (1 a 1) e o FC Volendam (0 a 0). Nos cinco jogos, o Feyenoord marcou seis gols e sofreu cinco.

O AZ apresentou um desempenho misto nos últimos cinco jogos: duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 contra o FC Twente, em 3 de maio. Destacaram-se a vitória por 5 a 1 sobre o NEC na Copa, em 19 de abril, e a vitória por 3 a 0 sobre o sc Heerenveen, em 12 de abril. O AZ marcou doze gols e sofreu cinco gols nessas cinco partidas, embora a equipe tenha disputado três competições diferentes.

Confrontos diretos

O confronto mais recente ocorreu em 21 de setembro de 2025, quando o AZ e o Feyenoord empataram em 3 a 3 em Alkmaar, pela Eredivisie. Antes disso, o Feyenoord venceu por 1 a 0 em Alkmaar, em 5 de abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Feyenoord venceu três vezes, enquanto o AZ conquistou uma vitória; um confronto terminou empatado. Essa única vitória do AZ data de novembro de 2024, quando o Feyenoord perdeu por 3 a 2 em casa.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o Feyenoord ocupa a segunda posição, enquanto o AZ está em sexto lugar.