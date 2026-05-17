Eredivisie - Eredivisie Kras Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões ao vivo online.

Transmissão FC Volendam x Telstar: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra todas as opções para assistir ao FC Volendam x Telstar ao vivo pela TV ou por meio de uma transmissão ao vivo. A partida será transmitida pela ESPN, disponível via Ziggo.

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Notícias e escalações das equipes

No FC Volendam, J. Bacuna está ausente devido a lesão. A escalação prevista para a equipe da casa é a seguinte: R. Steur; M. Amevor, Y. Leliendal, N. Verschuren, P. Ugwu; B. Ould-Chikh, Robert Mühren, A. Plat; B. Pauwels, G. Yah, A. Descotte.

O Telstar não contará com C. Hatenboer devido a uma lesão. A escalação prevista dos visitantes é: R. Koeman; D. Koswal, D. Bakker, N. Ogidi Nwankwo, J. Hardeveld; P. Brouwer, R. Oudsten, T. Noslin; S. Hetli, G. Offerhaus, S. van Duijn. Caso ocorram alterações na véspera da partida, esta informação será atualizada o mais rápido possível.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 4 J. Bacuna Lesões e suspensões 23 C. Hatenboer

Forma recente

O FC Volendam tem apresentado resultados variados nos últimos cinco jogos da Eredivisie: uma vitória, dois empates e duas derrotas. A partida mais recente terminou em um empate de 1 a 1 contra o Excelsior, enquanto a equipe havia vencido por 2 a 0 fora de casa contra o Heracles. Em cinco partidas, o Volendam marcou quatro gols e sofreu cinco, o que ilustra a vulnerabilidade em ambos os lados do campo.

O Telstar está em situação um pouco melhor, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Eredivisie. O resultado mais recente foi uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Heracles, e a vitória por 4 a 1 sobre o Sparta também destaca a capacidade ofensiva da equipe. Ao mesmo tempo, o Telstar perdeu por 4 a 1 para o FC Utrecht, o que demonstra que a defesa nem sempre é estável. No total, o Telstar marcou dez gols e sofreu oito.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em agosto de 2025 com um empate em 2 a 2, quando o Telstar jogava em casa pela Eredivisie. Analisando os cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, nota-se que o Volendam é quem se destaca: os jogadores de Volendam venceram duas vezes, enquanto houve três empates. O Telstar marcou nove gols nesses cinco confrontos, o Volendam, treze, o que indica que os vizinhos da Holanda do Norte costumam proporcionar partidas com muitos gols.

Classificação

Na classificação da Eredivisie, o FC Volendam ocupa a décima sexta posição, enquanto o Telstar está uma posição acima, na décima quinta. Ambas as equipes encontram-se na zona de rebaixamento da tabela.