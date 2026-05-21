Eredivisie - ECL Playoff Stadion Galgenwaard

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão FC Utrecht x sc Heerenveen: canal de TV e transmissões ao vivo online

O confronto entre FC Utrecht e sc Heerenveen pode ser acompanhado ao vivo pela ESPN via Ziggo. Abaixo, você encontra as opções de TV e streaming disponíveis para este jogo da Eredivisie.

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Notícias e escalações das equipes

O FC Utrecht conta com um número significativo de ausências para este confronto. E. Demircan, O. Agougil, M. Brouwer, M. Rodriguez e J. van Ommeren estão todos na lista de lesionados, o que limita consideravelmente o elenco à disposição do técnico. Não há casos de suspensão registrados. A provável escalação ainda não foi divulgada; espera-se que haja atualizações à medida que a partida se aproxima.

Do lado do sc Heerenveen, não há lesões ou suspensões registradas. Os frísios parecem ter o elenco completo à disposição, embora também não tenha sido divulgada uma provável escalação inicial.

Forma recente

O FC Utrecht venceu três dos últimos cinco jogos da Eredivisie, com uma derrota e nenhum empate nessa sequência. A partida mais recente resultou em uma vitória por 2 a 0 em casa contra o Fortuna Sittard, enquanto a vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Ajax, no início de maio, foi o melhor resultado da sequência. Em contrapartida, houve uma notável derrota por 5 a 0 em casa contra o Excelsior, em abril. O Utrecht marcou um total de nove gols em cinco partidas e sofreu oito.

O Sc Heerenveen registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 contra o Ajax, seguido por uma derrota por 2 a 0 para o NAC. Uma vitória fora de casa sobre o FC Volendam por 2 a 0 foi o melhor resultado da sequência. O Heerenveen marcou cinco gols e sofreu cinco gols nessas cinco partidas.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 1º de fevereiro de 2026 na Eredivisie, quando o sc Heerenveen e o FC Utrecht empataram em 1 a 1 na Frísia. Antes disso, o confronto em Utrecht, em setembro de 2025, também terminou empatado, em 2 a 2. Nos cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o FC Utrecht conquistou uma vitória, enquanto o sc Heerenveen também venceu uma vez e três partidas terminaram em empate ou com resultados alternados. A série mostra que há pouca diferença entre as duas equipes.

Classificação

Na Eredivisie, o FC Utrecht ocupa atualmente a sexta posição, enquanto o sc Heerenveen ocupa a oitava posição.