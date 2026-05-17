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Onde assistir ao FC Utrecht x Fortuna Sittard: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Utrecht x Fortuna Sittard
Utrecht
Fortuna Sittard
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Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre o FC Utrecht e o Fortuna Sittard, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Eredivisie - Eredivisie
Stadion Galgenwaard

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão FC Utrecht x Fortuna Sittard: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo das opções de TV e streaming para FC Utrecht x Fortuna Sittard. A partida pode ser assistida na Holanda pela ESPN, oferecida pela Ziggo. Você pode se inscrever pelo link abaixo para acompanhar a partida ao vivo.

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ESPN via Ziggo

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Veja aqui

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Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Utrecht x Fortuna Sittard

4-2-3-1
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Formação
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
4-2-3-1
1V. Barkas3M. van der Hoorn44M. Eerdhuijzen16S. El Karouani23N. Vesterlund21G. Zechiel11J. Karlsson27A. Engwanda20D. de Wit10Y. Cathline91S. Haller31M. Branderhorst28J. Hubner42D. Bisschops6S. van Ottele21N. Kasanwirjo7K. Peterson46M. Gbemou70L. Duijvestijn5Y. Oukili18D. Limnios9K. Sierhuis
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
4-2-3-1
Utrecht

Time titular

Fortuna Sittard

Técnico

  • R. Jans
  • D. Buijs

Lesões e suspensões

O FC Utrecht não poderá contar com alguns jogadores para este confronto. Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren e Rodriguez estão todos fora por lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista é: Barkas; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund; Zechiël, Karlsson, Engwanda; De Wit, Cathline, Haller.

O Fortuna Sittard viaja com seus próprios problemas de lesões. Bayram, Michut, Marsman e Schenkhuizen estão indisponíveis. Não há suspensões na equipe de Limburgo. A escalação prevista é: Branderhorst; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo; Peterson, Gbemou, Duijvestijn; Oukili, Limnios, Sierhuis. Caso haja alterações antes do início da partida, este artigo será atualizado.

Forma recente

UTR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

SIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

O FC Utrecht teve um desempenho irregular nas últimas cinco partidas, com três vitórias e duas derrotas. A mais recente foi também a mais impressionante: uma vitória por 1 a 2 sobre o Ajax em Amsterdã na semana passada. Antes disso, o Utrecht também venceu o NAC por 2 a 0, mas a goleada de 5 a 0 sofrida contra o Excelsior pouco antes pesava como uma pedra. A equipe marcou 10 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu 12, o que ressalta a fragilidade defensiva.

O Fortuna Sittard venceu uma e perdeu três das últimas cinco partidas da Eredivisie, com um empate. A vitória mais recente, por 3 a 2 sobre o PEC Zwolle, foi animadora, mas as duas derrotas anteriores — contra o Feyenoord (1 a 2) e o sc Heerenveen (2 a 1) — mostraram que a equipe tem dificuldade em manter uma sequência de resultados positivos. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o NAC e perdeu por 2 a 0 para o AZ. O Fortuna marcou 7 gols e sofreu 8 nestes cinco jogos.

Confronto direto

UTR

Outros

SIT

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

No último confronto entre esses clubes, em 20 de setembro de 2025, o Fortuna Sittard venceu o FC Utrecht por 1 a 0 em casa. Esse foi um resultado relativamente raro se considerarmos o histórico geral entre os dois: o Utrecht havia vencido em dezembro de 2024 por nada menos que 5 a 2 fora de casa, no Galgenwaard, enquanto também venceu por 4 a 0 em casa em fevereiro de 2024. Dois dos cinco últimos confrontos entre as equipes terminaram sem gols. Nas cinco partidas mais recentes, o Fortuna saiu vitorioso com um pouco mais de frequência, mas o Utrecht dominou no número de gols quando levou a melhor.

Classificação

Na classificação da Eredivisie, o FC Utrecht ocupa a sétima posição, enquanto o Fortuna Sittard está na décima primeira. O Utrecht busca um bom resultado final que possa aproximá-lo das competições europeias, enquanto o Fortuna quer, acima de tudo, garantir uma reta final tranquila, sem preocupações com a permanência.

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