Eredivisie - Eredivisie Stadion Galgenwaard

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão FC Utrecht x Fortuna Sittard: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo das opções de TV e streaming para FC Utrecht x Fortuna Sittard. A partida pode ser assistida na Holanda pela ESPN, oferecida pela Ziggo. Você pode se inscrever pelo link abaixo para acompanhar a partida ao vivo.

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Notícias e escalações das equipes

O FC Utrecht não poderá contar com alguns jogadores para este confronto. Brouwer, Agougil, Demircan, Van Ommeren e Rodriguez estão todos fora por lesão. Não há jogadores suspensos. A escalação prevista é: Barkas; Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani, Vesterlund; Zechiël, Karlsson, Engwanda; De Wit, Cathline, Haller.

O Fortuna Sittard viaja com seus próprios problemas de lesões. Bayram, Michut, Marsman e Schenkhuizen estão indisponíveis. Não há suspensões na equipe de Limburgo. A escalação prevista é: Branderhorst; Hubner, Bisschops, Van Ottele, Kasanwirjo; Peterson, Gbemou, Duijvestijn; Oukili, Limnios, Sierhuis. Caso haja alterações antes do início da partida, este artigo será atualizado.

Forma recente

O FC Utrecht teve um desempenho irregular nas últimas cinco partidas, com três vitórias e duas derrotas. A mais recente foi também a mais impressionante: uma vitória por 1 a 2 sobre o Ajax em Amsterdã na semana passada. Antes disso, o Utrecht também venceu o NAC por 2 a 0, mas a goleada de 5 a 0 sofrida contra o Excelsior pouco antes pesava como uma pedra. A equipe marcou 10 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu 12, o que ressalta a fragilidade defensiva.

O Fortuna Sittard venceu uma e perdeu três das últimas cinco partidas da Eredivisie, com um empate. A vitória mais recente, por 3 a 2 sobre o PEC Zwolle, foi animadora, mas as duas derrotas anteriores — contra o Feyenoord (1 a 2) e o sc Heerenveen (2 a 1) — mostraram que a equipe tem dificuldade em manter uma sequência de resultados positivos. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o NAC e perdeu por 2 a 0 para o AZ. O Fortuna marcou 7 gols e sofreu 8 nestes cinco jogos.

Confronto direto

No último confronto entre esses clubes, em 20 de setembro de 2025, o Fortuna Sittard venceu o FC Utrecht por 1 a 0 em casa. Esse foi um resultado relativamente raro se considerarmos o histórico geral entre os dois: o Utrecht havia vencido em dezembro de 2024 por nada menos que 5 a 2 fora de casa, no Galgenwaard, enquanto também venceu por 4 a 0 em casa em fevereiro de 2024. Dois dos cinco últimos confrontos entre as equipes terminaram sem gols. Nas cinco partidas mais recentes, o Fortuna saiu vitorioso com um pouco mais de frequência, mas o Utrecht dominou no número de gols quando levou a melhor.

Classificação

Na classificação da Eredivisie, o FC Utrecht ocupa a sétima posição, enquanto o Fortuna Sittard está na décima primeira. O Utrecht busca um bom resultado final que possa aproximá-lo das competições europeias, enquanto o Fortuna quer, acima de tudo, garantir uma reta final tranquila, sem preocupações com a permanência.