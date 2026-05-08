Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eredivisie
team-logoFC Groningen
Euroborg
team-logoNEC Nijmegen
GOAL

Traduzido por

Onde assistir ao FC Groningen x NEC: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre o FC Groningen e o NEC, além das últimas notícias sobre as equipes.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão FC Groningen x NEC: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo do canal de TV e das opções de transmissão ao vivo para FC Groningen x NEC. O jogo pode ser acompanhado na ESPN via Ziggo. Os assinantes podem assistir ao jogo ao vivo pela plataforma da ESPN.

ESPN via Ziggo

ESPN via Ziggo

Veja aqui

Como assistir em qualquer lugar com o NordVPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Com uma VPN, como a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura enquanto assiste aos jogos.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de FC Groningen x NEC Nijmegen

FC Groningen crest
FC Groningen
GRO
Formação
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

Técnico

  • D. Lukkien

Lesões e suspensões

No FC Groningen, Oskar Zawada e o capitão Stije Resink estão ausentes devido a lesões. Não há suspensos na equipe da casa. No momento, não há uma escalação provável confirmada disponível. Mais atualizações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

O NEC viaja para Groningen sem Basar Onal e Freek Entius, ambos lesionados. A equipe visitante não tem jogadores suspensos. Também para o NEC não há uma escalação provável confirmada disponível. Caso haja novos desenvolvimentos na escalação, eles serão adicionados o mais rápido possível.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma recente

GRO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

NEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
4/5

O FC Groningen registrou, nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 3 em casa contra o Excelsior, em 2 de maio. Antes disso, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Feyenoord. Mais positivos foram a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Telstar e a vitória em casa por 3 a 0 sobre o AZ. O Groningen marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O NEC teve uma sequência de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o Telstar, em 2 de maio, na Eredivisie. Antes disso, o NEC também empatou em 1 a 1 contra o FC Twente e o Feyenoord. A única vitória foi um triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Excelsior. A pesada derrota por 5 a 1 contra o AZ na Copa não conta para a Eredivisie, mas mostra que o time não é imbatível.

Confrontos diretos

GRO

Outros

NEC

1

0

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre esses clubes ocorreu em 9 de novembro de 2025, quando o NEC venceu o FC Groningen por 2 a 0 em casa, pela Eredivisie. Antes disso, em fevereiro de 2025, o Groningen venceu o confronto em casa por 2 a 1. Se analisarmos os cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o NEC leva vantagem, com três vitórias contra uma do Groningen, além de um amistoso que o NEC venceu por 1 a 2.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o FC Groningen ocupa a décima posição, enquanto o NEC está em terceiro lugar.

Publicidade