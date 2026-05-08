O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão FC Groningen x NEC: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo do canal de TV e das opções de transmissão ao vivo para FC Groningen x NEC. O jogo pode ser acompanhado na ESPN via Ziggo. Os assinantes podem assistir ao jogo ao vivo pela plataforma da ESPN.

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Notícias e escalações das equipes

No FC Groningen, Oskar Zawada e o capitão Stije Resink estão ausentes devido a lesões. Não há suspensos na equipe da casa. No momento, não há uma escalação provável confirmada disponível. Mais atualizações serão adicionadas à medida que a partida se aproxima.

O NEC viaja para Groningen sem Basar Onal e Freek Entius, ambos lesionados. A equipe visitante não tem jogadores suspensos. Também para o NEC não há uma escalação provável confirmada disponível. Caso haja novos desenvolvimentos na escalação, eles serão adicionados o mais rápido possível.

Forma recente

O FC Groningen registrou, nos últimos cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 3 em casa contra o Excelsior, em 2 de maio. Antes disso, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Feyenoord. Mais positivos foram a vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Telstar e a vitória em casa por 3 a 0 sobre o AZ. O Groningen marcou seis gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O NEC teve uma sequência de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o Telstar, em 2 de maio, na Eredivisie. Antes disso, o NEC também empatou em 1 a 1 contra o FC Twente e o Feyenoord. A única vitória foi um triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Excelsior. A pesada derrota por 5 a 1 contra o AZ na Copa não conta para a Eredivisie, mas mostra que o time não é imbatível.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre esses clubes ocorreu em 9 de novembro de 2025, quando o NEC venceu o FC Groningen por 2 a 0 em casa, pela Eredivisie. Antes disso, em fevereiro de 2025, o Groningen venceu o confronto em casa por 2 a 1. Se analisarmos os cinco confrontos mais recentes entre as duas equipes, o NEC leva vantagem, com três vitórias contra uma do Groningen, além de um amistoso que o NEC venceu por 1 a 2.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o FC Groningen ocupa a décima posição, enquanto o NEC está em terceiro lugar.