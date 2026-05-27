Conference League - Liga da Conferência Europeia Red Bull Arena Leipzig

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Transmissão Crystal Palace x Rayo Vallecano: canal de TV e transmissões ao vivo online

A final da Conference League entre Crystal Palace e Rayo Vallecano pode ser assistida na Holanda pela Ziggo. Abaixo, você encontra as opções disponíveis para assistir e fazer streaming.

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Notícias e escalações

No Crystal Palace, o técnico Oliver Glasner deve escalar uma equipe com Dean Henderson no gol, para uma defesa composta por Maxence Lacroix, Jaydee Canvot e Nathaniel Clyne. Ismaila Sarr e Tyrick Mitchell ocupam as laterais, enquanto Daniel Munoz, Adam Wharton e Daichi Kamada compõem o meio-campo. No ataque, Glasner conta com Yeremy Pino e Jean-Philippe Mateta. Chris Richards e Edward Nketiah estão fora devido a lesões.

O Rayo Vallecano deve entrar em campo com Dani Cárdenas no gol. A defesa é composta por Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría e Iván Balliu. No meio-campo e no ataque, o técnico Iñigo Pérez conta com Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López e Alexandre Zurawski. Luiz Felipe é a única ausência por lesão.

Desempenho recente

O Crystal Palace chega à final após um final de temporada irregular na Premier League. Nos últimos cinco jogos, o clube conquistou uma vitória, dois empates e duas derrotas. A única vitória nessa sequência foi o 2 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk na Conference League, com o qual o Palace se classificou para a final. No campeonato, os resultados ficaram aquém: uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City e uma derrota em casa por 2 a 1 para o Arsenal, atual campeão, mostram que o Palace não esteve no seu melhor nas últimas semanas na Premier League.

O Rayo Vallecano está em situação significativamente melhor. Os madrilenos venceram três de seus últimos cinco jogos, com destaque para a vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal e a vitória por 1 a 2 fora de casa contra o Deportivo Alavés, seu confronto mais recente. Na Conference League, o Rayo derrotou o Strasbourg por 1 a 0 e a equipe sofreu apenas quatro gols nos últimos cinco jogos, o que ressalta a estabilidade defensiva da equipe de Pérez.

Confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Crystal Palace e Rayo Vallecano na base de dados. Assim, a partida de quarta-feira será o primeiro confronto oficialmente registrado entre os dois clubes na primeira divisão.

Classificação

Na classificação da Conference League, o Rayo Vallecano terminou em quinto lugar, enquanto o Crystal Palace ocupou a décima posição. Na final, porém, essa classificação não conta mais: ambos os clubes disputam em campo neutro o único prêmio que ainda resta a ser conquistado.