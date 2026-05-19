Premier League - Premier League Stamford Bridge

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Transmissão Chelsea x Tottenham Hotspur: canal de TV e transmissões ao vivo online

Este confronto da Premier League entre Chelsea e Tottenham Hotspur pode ser assistido ao vivo pelo canal de TV disponível e pela transmissão ao vivo abaixo. Está viajando no momento e quer assistir mesmo assim? Com uma VPN, você pode, mesmo estando em viagem, acessar serviços de streaming que normalmente são restritos geograficamente, para que possa acompanhar o jogo mesmo estando no exterior.

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Notícias e escalações das equipes

No Chelsea, Gittens e Estevao estão fora devido a lesões. A escalação prevista para o time da casa é a seguinte: Joergensen; Hato, Colwill, Fofana, Gusto; Cucurella, Fernandez, Caicedo; Santos, Palmer e Pedro.

O Tottenham viaja com um elenco bastante enfraquecido. Simons, Solanke, Vicario, Odobert, Kulusevski, Romero e Kudus estão todos indisponíveis devido a lesões. A escalação prevista do Spurs é: Kinsky; Porro, Van de Ven, Danso, Udogie; Kolo Muani, Tel, Palhinha, Bentancur, Gallagher e Richarlison. Caso haja alterações na disponibilidade dos jogadores, elas serão atualizadas o mais próximo possível do início da partida.

Forma recente

O Chelsea chega a este confronto em baixa de forma. Os Blues venceram apenas uma das últimas cinco partidas, com dois empates e duas derrotas. A partida mais recente foi a final da FA Cup contra o Manchester City, perdida por 1 a 0. Antes disso, o Chelsea empatou em 1 a 1 com o Liverpool na Premier League, mas uma derrota em casa por 3 a 1 para o Nottingham Forest demonstrou a fragilidade da equipe. O único ponto positivo foi a vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United na FA Cup.

O Tottenham apresenta um desempenho irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do campeonato. Os Spurs venceram fora de casa o Aston Villa por 2 a 1 e o Wolverhampton por 1 a 0, mas perderam anteriormente para o Sunderland por 1 a 0. A partida mais recente terminou em um empate de 1 a 1 contra o Leeds United.

Confronto direto

No histórico de confrontos diretos, o Chelsea leva vantagem nos encontros mais recentes. Os últimos cinco jogos da Premier League renderam quatro vitórias do Chelsea contra uma do Tottenham. A partida mais recente, em novembro de 2025, terminou com uma vitória de 1 a 0 do Chelsea no campo do Tottenham. Antes disso, em dezembro de 2024, o Chelsea derrotou o Spurs por 4 a 3 em uma partida espetacular no White Hart Lane, o que ressalta a força ofensiva dos Blues nesta série.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a décima posição, enquanto o Tottenham Hotspur está em décimo sétimo lugar. Para o Chelsea, isso significa que a classificação para as competições europeias ainda é possível, mas que uma vitória neste confronto é imprescindível para manter viva essa ambição.