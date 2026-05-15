O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Chelsea x Manchester City: canal de TV e transmissões ao vivo online

A final da FA Cup entre Chelsea e Manchester City pode ser acompanhada ao vivo pelo Viaplay. Abaixo, você encontra o canal de TV e a opção de transmissão ao vivo para esta partida.

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Notícias e escalações das equipes

No momento, não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no Chelsea, e a provável escalação também ainda não foi divulgada. Mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis, mais perto do início da partida.

O mesmo vale para o Manchester City: não há comunicados oficiais sobre jogadores lesionados ou suspensos, e a provável escalação inicial ainda não foi divulgada. Atualizações serão feitas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Chelsea chega à final em um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, os londrinos conquistaram uma vitória, dois empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 contra o Liverpool na Premier League, mas antes disso eles perderam por 1 a 3 para o Nottingham Forest e por 3 a 0 para o Brighton. A única vitória nessa sequência foi na semifinal da FA Cup contra o Leeds United (1 a 0). O Chelsea marcou apenas cinco gols nessas cinco partidas e sofreu seis.

O Manchester City está em situação consideravelmente melhor. A equipe de Guardiola venceu quatro das últimas cinco partidas e empatou uma vez. O resultado mais recente foi uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, e antes disso eles também derrotaram o Brentford pelo mesmo placar. A única perda de pontos foi um empate em 3 a 3 contra o Everton. O City marcou doze gols em cinco partidas e sofreu quatro, incluindo uma vitória na FA Cup sobre o Southampton (2 a 1).

Confronto direto

O histórico recente entre as duas equipes não traz muitas esperanças para o Chelsea. Nos cinco confrontos mais recentes, o City venceu três, enquanto dois terminaram empatados. O jogo mais recente, no início de abril pela Premier League em Stamford Bridge, terminou com uma vitória clara do City por 3 a 0. No início desta temporada, as equipes empataram em 1 a 1 no Etihad Stadium. O Chelsea marcou apenas cinco gols nos últimos cinco confrontos diretos, enquanto o City fez onze.