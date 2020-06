Onde assistir ao Campeonato Inglês ao vivo? Algum canal passa a Premier League?

Depois da retomada da Bundesliga e do Campeonato Português, é a vez da Premier League anunciar o seu retorno após o período de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Faltando apenas nove rodadas para o fim do campeonato, o , líder absoluto, está muito próximo de encerrar o jejum e voltar a levantar o troféu nacional.

Se a disputa pelo título está praticamente resolvida, a briga pelas vagas para a próxima e está muito acirrada, assim como a luta contra o rebaixamento. e , oitavo e nono lugar, respectivamente, ainda sonham por uma vaga na Uefa.

Abaixo, a Goal mostra para você como assistir à Premier League. Confira!

No Brasil, o Campeonato Inglês é transmitido pelo DAZN, maior serviço de streaming no mundo.

Além do mais, a plataforma anunciou acordo com a ESPN para exibir algumas partidas da Premier League.

No DAZN, o torcedor poderá acompanhar dois jogos por rodada, além dos melhores momentos de cada uma das partidas.

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

Disponibilidade por cabo

Our return to @premierleague action will begin with the Merseyside derby on Sunday 21st June.



Confirmed dates for @Everton, @CPFC and @ManCity fixtures 👇