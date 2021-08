Onde assistir ao Campeonato Francês? Quem tem os direitos da Ligue 1?

Campeonato terá provável aumento de audiência mediante contratações do PSG; veja onde assistir aos jogos franceses

A temporada 2021/22 da Ligue 1 começou no dia 6 de agosto, com a partida entre Mônaco e Nantes, num empate em 1 a 1.

Porém, a audiência dos jogos está prestes a aumentar. O PSG está juntando para este ano um elenco completo, com Sérgio Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, entre outros gigantes do futebol atual.

Mas por onde acompanhar aos jogos da Ligue 1?

Quem possui os direitos de transmissão da Ligue 1?

No Brasil, os canais Disney possuem os direitos de transmissão do Campeonato Francês.

Ou seja, ESPN e FOX Sports terão exclusividade com a Ligue 1. Além disso, a plataforma Star+ chegará ao Brasil no final de agosto, dia 31, com a cobertura dessa e de outras competições.

Quais os canais da ESPN?

Por satélite

Claro TV:

ESPN Brasil: Canal 70 / 570 (HD) ESPN: Canal 71 / 571 (HD) ESPN 2: Canal 72 / 572 (HD)

Oi TV:

ESPN Brasil: Canal 160 (HD) ESPN: Canal 161 (HD) ESPN 2: Canal 162 (HD) ESPN Extra: Canal 166 (HD)

Sky:

ESPN Brasil: Canal 198 / 598 (HD) ESPN: Canal 197 / 597 (HD) ESPN 2: Canal 599 (HD) ESPN Extra: Canal 600 (HD)

Vivo TV:

ESPN Brasil: Canal 462 / 875 (HD) Canal 47 (HD; Intelsat 34) ESPN: Canal 461 / 871 (HD) Canal 46 (HD; Intelsat 34) ESPN 2: Canal 467 / 862 (HD) Canal 48 (HD; Intelsat 34) ESPN Extra: Canal 850 (HD) Canal 45 (HD; Intelsat 34)

BluTV:

ESPN Brasil: Canal 343 (HD) ESPN: Canal 345 (HD) ESPN 2: Canal 346 (HD) ESPN Extra: Canal 344 (HD)

Por cabo

Claro TV:

ESPN Brasil: Canal 70 / 570 (HD) ESPN: Canal 71 / 571 (HD) ESPN 2: Canal 572 (HD) ESPN Extra:Canal 569 (HD)

Vivo TV:

ESPN Brasil: Canal 570 (HD) ESPN: Canal 571 (HD) ESPN 2: Canal 572 (HD) ESPN Extra:Canal 569 (HD)

Quais os canais da FOX Sports?

Por satélite

Claro TV

Fox Sports: Canal 73 / 573 (HD) [5] Fox Sports 2: Canal 74 / 574 (HD)[5]

Oi TV

Fox Sports: Canal 163 (HD) Fox Sports 2: Canal 170 (HD)

Sky

Fox Sports: Canal 194 / 594 (HD) Fox Sports 2: Canal 195 / 595 (HD)

Vivo TV

Fox Sports: Canal 465 / 876 (HD) Canal 53 (HD; Intelsat 34) Fox Sports 2: Canal 468 / 877 (HD) Canal 54 (HD; Intelsat 34)

Por cabo

Claro TV

Fox Sports: Canal 73 / 573 (HD) [5] Fox Sports 2: Canal 74 / 574 (HD)[5]

Vivo TV