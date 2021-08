Onde assistir ao Campeonato Alemão 2021/22? Algum canal vai passar a Bundesliga?

O Bayern busca o décimo título consecutivo, mas é seguido de perto por times como Borussia Dortmund e RB Leipzig

A nova temporada da Bundesliga começou nesta sexta-feira, 13 de agosto, com o empate por 1 a 1 entre Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique - indo para tentar seu décimo título consecutivo. Com grandes nomes do esporte, times fortíssimos e alguns brasileiros como Matheus Cunha, o Campeonato Alemão está cada vez mais atrativo.

Os direitos de transmissão, porém, seguem fora da TV fechada: com o término do contrato da Bundesliga com o Grupo Disney, em 2020, tal vínculo não foi renovado e a competição não está presente nos canais fechados.

De qualquer jeito, ainda é possível acompanhar o Campeonato Alemão tanto na TV aberta, tanto por streaming. Confira onde e como assistir aos jogos de Bayern de Munique, Borussia Dortmund, RB Leipzig e mais.

Onde assistir à Bundesliga no Brasil?

O portal OneFootballvenceu a concorrência e comprou os direitos de transmissão da Bundesliga. Assim, a maioria dos jogos do Campeonato Alemão terá transmissão gratuita na internet e no aplicativo do OneFootball, ao vivo e de graça.

Oito dos nove jogos de cada rodada serão exibidos por streaming. A ideia da Bundesliga é alcançar um público mais jovem com as transmissões online. Além da primeira divisão, o OneFootballtambém fechou a transmissão da 2.Bundesliga, a segunda divisão alemã.

Além das transmissões no OneFootball, um jogo por rodada também pode ser exibido pela Band, na TV aberta, nos fins de semana. O acordo, porém, não inclui a BandSports.

Outra plataforma que também terá transmissões da Bundesliga será a TVCultura, mais especificamente em seu website. Em parceria com a OneFootball, a rede de televisão exibirá um jogo por semana em streaming.

Aqui na Goal, além de toda a cobertura dos clubes alemães, você poderá acompanhar os principais jogos da Bundesliga no nosso Tempo Real.