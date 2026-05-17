Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Brentford x Crystal Palace: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra as opções disponíveis de canais de TV e transmissões ao vivo para assistir a Brentford x Crystal Palace. O Viaplay transmite a partida ao vivo e oferece uma maneira confiável de acompanhar este confronto da Premier League.

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Notícias e escalações das equipes

No Brentford, Rico Henry, Aaron Milambo e Fabio Carvalho estão fora por lesão, enquanto não há jogadores suspensos. A escalação prevista dos Bees é a seguinte: Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen; Thiago, Schade. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproxima.

O Crystal Palace viaja para o oeste de Londres com um número considerável de ausências. Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucoure e Eddie Nketiah estão todos fora de jogo devido a lesões. Não há suspensões. A escalação inicial prevista para os Eagles é: Henderson; Claret, Lacroix, Richards, Lerma; Munoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell; Mateta.

Forma recente

O Brentford registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Premier League. O resultado mais recente foi uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa contra o Manchester City, mas antes disso houve uma forte vitória por 3 a 0 em casa contra o West Ham. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Manchester United e empatou contra o Fulham e o Everton, sendo que este último jogo terminou em um espetacular 2 a 2.

O Crystal Palace teve uma sequência mista, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League, seguida por um empate em 2 a 2 com o Everton. Na Conference League, conquistou duas vitórias sobre o Shakhtar Donetsk, incluindo uma vitória fora de casa por 1 a 3. A pesada derrota por 3 a 0 em casa contra o Bournemouth foi o ponto mais baixo dessa sequência.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre esses dois clubes data de 1º de novembro de 2025, quando o Crystal Palace venceu em casa por 2 a 0. Antes disso, em janeiro de 2025, o Brentford conquistou os três pontos no Selhurst Park com uma vitória por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos na Premier League, o saldo é bastante equilibrado: ambos os clubes venceram duas vezes, com um empate. O único empate nesta série terminou em 1 a 1 em agosto de 2023, no Gtech Community Stadium.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa atualmente a oitava posição, enquanto o Crystal Palace está em décimo quinto. Para os Bees, uma vitória em casa é uma chance de consolidar sua posição na metade superior da tabela, enquanto o Palace precisa de um ou três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.