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Premier League
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Onde assistir ao Brentford x Crystal Palace: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

Brentford x Crystal Palace
Brentford
Crystal Palace
Premier League

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre Brentford e Crystal Palace, além das últimas notícias sobre as equipes.

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Premier League - Premier League
Gtech Community Stadium

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões pela TV e transmissões online.

Transmissão Brentford x Crystal Palace: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo você encontra as opções disponíveis de canais de TV e transmissões ao vivo para assistir a Brentford x Crystal Palace. O Viaplay transmite a partida ao vivo e oferece uma maneira confiável de acompanhar este confronto da Premier League.

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Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Brentford x Crystal Palace

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
1C. Kelleher33M. Kayode22N. Collins4S. van den Berg23K. Lewis-Potter19D. Ouattara24M. Damsgaard18Y. Yarmoliuk8M. Jensen7K. Schade9I. Thiago1D. Henderson23J. Canvot5M. Lacroix26C. Richards18D. Kamada2D. Munoz7I. Sarr10Y. Pino20A. Wharton3T. Mitchell22J. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Brentford

Time titular

Crystal Palace

Técnico

  • K. Andrews
  • O. Glasner

Lesões e suspensões

No Brentford, Rico Henry, Aaron Milambo e Fabio Carvalho estão fora por lesão, enquanto não há jogadores suspensos. A escalação prevista dos Bees é a seguinte: Kelleher; Kayode, Collins, Ajer, Lewis-Potter; Hickey, Yarmoliuk, Damsgaard, Jensen; Thiago, Schade. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproxima.

O Crystal Palace viaja para o oeste de Londres com um número considerável de ausências. Borna Sosa, Edon Guessand, Chadi Kporha, Cheick Doucoure e Eddie Nketiah estão todos fora de jogo devido a lesões. Não há suspensões. A escalação inicial prevista para os Eagles é: Henderson; Claret, Lacroix, Richards, Lerma; Munoz, Johnson, Pino, Hughes, Mitchell; Mateta.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma recente

BRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

CRY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

O Brentford registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da Premier League. O resultado mais recente foi uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa contra o Manchester City, mas antes disso houve uma forte vitória por 3 a 0 em casa contra o West Ham. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Manchester United e empatou contra o Fulham e o Everton, sendo que este último jogo terminou em um espetacular 2 a 2.

O Crystal Palace teve uma sequência mista, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City na Premier League, seguida por um empate em 2 a 2 com o Everton. Na Conference League, conquistou duas vitórias sobre o Shakhtar Donetsk, incluindo uma vitória fora de casa por 1 a 3. A pesada derrota por 3 a 0 em casa contra o Bournemouth foi o ponto mais baixo dessa sequência.

Confrontos diretos

BRE

Outros

CRY

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

O confronto mais recente entre esses dois clubes data de 1º de novembro de 2025, quando o Crystal Palace venceu em casa por 2 a 0. Antes disso, em janeiro de 2025, o Brentford conquistou os três pontos no Selhurst Park com uma vitória por 1 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos na Premier League, o saldo é bastante equilibrado: ambos os clubes venceram duas vezes, com um empate. O único empate nesta série terminou em 1 a 1 em agosto de 2023, no Gtech Community Stadium.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa atualmente a oitava posição, enquanto o Crystal Palace está em décimo quinto. Para os Bees, uma vitória em casa é uma chance de consolidar sua posição na metade superior da tabela, enquanto o Palace precisa de um ou três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

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