Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eredivisie
team-logoAZ Alkmaar
AFAS Stadion
team-logoNAC Breda
GOAL-e

Traduzido por

Onde assistir ao AZ x NAC: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário do jogo e desempenho recente das duas equipes

AZ Alkmaar x NAC Breda
AZ Alkmaar
NAC Breda
Eredivisie

Um resumo de onde você pode assistir ao confronto entre AZ e NAC, além das últimas notícias sobre as equipes.

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões na TV e transmissões online.

Transmissão AZ x NAC: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo das opções de canais de TV e transmissões ao vivo para AZ x NAC. A partida pode ser assistida pela ESPN via Ziggo. Use o link abaixo para se inscrever e assistir à partida ao vivo.

[Assista ao vivo pela ESPN via Ziggo](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

Você está viajando e quer acompanhar o jogo pelo seu serviço de streaming habitual? Com uma Rede Privada Virtual (VPN), você pode se conectar a um servidor na Holanda e, assim, contornar os bloqueios geográficos. Dessa forma, você assiste normalmente na sua plataforma de sempre, onde quer que esteja.

ESPN via Ziggo

ESPN via Ziggo

Veja aqui

Como assistir em qualquer lugar com o NordVPN

Se você estiver no exterior, talvez precise usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos pelo seu serviço de streaming habitual. Com uma VPN, como a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura enquanto assiste aos jogos.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de AZ Alkmaar x NAC Breda

4-2-3-1
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Formação
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
3-4-1-2
1R. Owusu-Oduro34M. de Wit22E. Dijkstra3W. Goes5A. Penetra10S. Mijnans6P. Koopmeiners17I. Jensen27R. Daal8J. Clasie9T. Parrott99D. Bielica15E. Mahmutovic22R. Hillen3D. Odoi4B. Kemper14K. Sowah90L. Holtby16M. Balard25C. Valerius24André Ayew9M. Soumano
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
4-2-3-1
AZ Alkmaar

Time titular

NAC Breda

Técnico

  • L. Echteld
  • C. Hoefkens

Lesões e suspensões

No AZ, J. Hornkamp está ausente devido a lesão. Não há suspensos na equipe da casa. A escalação prevista é: R. Owusu-Oduro; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen; R. Daal, J. Clasie; T. Parrott.

O NAC viaja para Alkmaar sem L. Greiml, que está lesionado. M. Nassoh está suspenso e também não joga. A escalação prevista dos visitantes é: D. Bielica; E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper; K. Sowah, L. Holtby, M. Balard; C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Caso haja alterações adicionais mais perto do início da partida, esta lista será atualizada.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma recente

AZ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

NAC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

O AZ registrou, nos últimos cinco jogos, uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Feyenoord, em 10 de maio. Antes disso, o AZ também empatou em 2 a 2 contra o FC Twente e em 0 a 0 contra o Go Ahead Eagles, o que demonstra um padrão de divisão de pontos. A vitória por 5 a 1 sobre o NEC na Copa, em 19 de abril, demonstrou o poder ofensivo da equipe, enquanto o empate em 2 a 2 contra o Shakhtar Donetsk na Liga de Conferências ressalta a agenda lotada. Nos cinco jogos, o AZ marcou dez gols e sofreu seis.

O NAC venceu uma vez, empatou duas vezes e perdeu duas vezes nos últimos cinco jogos. A partida mais recente resultou em uma vitória por 2 a 0 sobre o sc Heerenveen em 11 de maio. Antes disso, o NAC perdeu duas vezes consecutivas: por 2 a 0 contra o FC Utrecht e por 0 a 2 contra o Ajax. Um empate em 1 a 1 contra o Fortuna Sittard e um empate sem gols contra o Sparta completam o quadro de uma equipe com desempenho irregular. O NAC marcou três gols e sofreu cinco neste período.

Confrontos diretos

AZ

Outros

NAC

3

Vitórias

1

Empate

1

8

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 31 de agosto de 2025, quando o NAC recebeu o AZ em casa pela Eredivisie. O AZ venceu a partida por 0 a 1. Antes disso, o confronto de 24 de abril de 2025 no AFAS Stadion terminou em empate por 1 a 1, e em 15 de dezembro de 2024 o AZ venceu por 1 a 2 fora de casa contra o NAC. Analisando os últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o AZ venceu três, perdeu um e empatou uma vez.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o AZ ocupa a sexta posição, enquanto o NAC está na décima sétima.

Publicidade