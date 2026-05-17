Eredivisie - Eredivisie AFAS Stadion

O Voetbalzone traz aqui o resumo definitivo de tudo o que você precisa saber sobre a partida, incluindo todas as informações sobre transmissões na TV e transmissões online.

Transmissão AZ x NAC: canal de TV e transmissões ao vivo online

Abaixo, você encontra um resumo das opções de canais de TV e transmissões ao vivo para AZ x NAC. A partida pode ser assistida pela ESPN via Ziggo. Use o link abaixo para se inscrever e assistir à partida ao vivo.

[Assista ao vivo pela ESPN via Ziggo](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

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Notícias e escalações das equipes

No AZ, J. Hornkamp está ausente devido a lesão. Não há suspensos na equipe da casa. A escalação prevista é: R. Owusu-Oduro; M. de Wit, E. Dijkstra, W. Goes, A. Penetra; S. Mijnans, P. Koopmeiners, I. Jensen; R. Daal, J. Clasie; T. Parrott.

O NAC viaja para Alkmaar sem L. Greiml, que está lesionado. M. Nassoh está suspenso e também não joga. A escalação prevista dos visitantes é: D. Bielica; E. Mahmutovic, R. Hillen, D. Odoi, B. Kemper; K. Sowah, L. Holtby, M. Balard; C. Valerius, A. Ayew, M. Soumano. Caso haja alterações adicionais mais perto do início da partida, esta lista será atualizada.

Forma recente

O AZ registrou, nos últimos cinco jogos, uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 contra o Feyenoord, em 10 de maio. Antes disso, o AZ também empatou em 2 a 2 contra o FC Twente e em 0 a 0 contra o Go Ahead Eagles, o que demonstra um padrão de divisão de pontos. A vitória por 5 a 1 sobre o NEC na Copa, em 19 de abril, demonstrou o poder ofensivo da equipe, enquanto o empate em 2 a 2 contra o Shakhtar Donetsk na Liga de Conferências ressalta a agenda lotada. Nos cinco jogos, o AZ marcou dez gols e sofreu seis.

O NAC venceu uma vez, empatou duas vezes e perdeu duas vezes nos últimos cinco jogos. A partida mais recente resultou em uma vitória por 2 a 0 sobre o sc Heerenveen em 11 de maio. Antes disso, o NAC perdeu duas vezes consecutivas: por 2 a 0 contra o FC Utrecht e por 0 a 2 contra o Ajax. Um empate em 1 a 1 contra o Fortuna Sittard e um empate sem gols contra o Sparta completam o quadro de uma equipe com desempenho irregular. O NAC marcou três gols e sofreu cinco neste período.

Confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes ocorreu em 31 de agosto de 2025, quando o NAC recebeu o AZ em casa pela Eredivisie. O AZ venceu a partida por 0 a 1. Antes disso, o confronto de 24 de abril de 2025 no AFAS Stadion terminou em empate por 1 a 1, e em 15 de dezembro de 2024 o AZ venceu por 1 a 2 fora de casa contra o NAC. Analisando os últimos cinco confrontos diretos em todas as competições, o AZ venceu três, perdeu um e empatou uma vez.

Classificação

Na atual classificação da Eredivisie, o AZ ocupa a sexta posição, enquanto o NAC está na décima sétima.