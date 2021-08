Onde assistir ao amistoso entre Real Madrid e Milan?

Clubes se encaram por partida amistosa de pré-temporada; jogo não será transmitido no Brasil

Real Madrid e Milan vão a campo para mais uma partida de pré-temporada para 2021/22, neste domingo (8) . A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Milan DATA Domingo (08/08/21) LOCAL Wörthersee Stadion, Klagenfurt (AUS) HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real enfrenta Milan em amistoso de pré-temporada / Foto: Getty Images

O duelo será disputado em Klagenfurt, na Áustria, e não contará com transmissão oficial para o Brasil. A Goal acompanhará os lances da partida, que você pode conferir diretamente aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Real Madrid

Enquanto segue sonhando com a chegada de Kylian Mbappé, um de seus alvos no mercado de transferências, os Merengues iniciam a preparação para a temporada 2021/22. A grande novidade do elenco é David Alaba, que chegou do Bayern de Munique, e estará em casa na Áustria.

Provável escalação da Equipe 1: Lunin, Carvajal, Nacho, Militão e Marcelo; Modric, Casemiro e Isco; Rodrygo, Vinicius Jr e Benzema.

Milan

Vice do italiano em 2021, após ver o principal rival, Inter de Milão, levantar o caneco e derrubar a série da Juve, o Milan volta para mais um temporada. A grande contratação até aqui foi a de Olivier Giroud, enquanto nomes de peso como Donnaruma e Çalhanoglu deixaram o clube.

Provável escalação: Maignan; Conti, Tomori, Romagnoli e Ballo; Pobega e Tonalli; Castillejo, Diaz, Maldini e Rafael Leão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 0 Real Madrid Champions League 05/05/21 Rangers 2 x 1 Real Madrid Amistoso 25/07/21

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Milan Amistoso 08/08/21 13h30 Alavés x Real Madrid La Liga 14/08/21 17h00

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Nice 1 x 1 Milan Amistoso 31/07/21 Valencia 0 x 0 Milan Amistoso 04/08/21

Próximas partidas